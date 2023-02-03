Глава Череповца сообщила о девяти земляках, погибших в зоне СВО

Фото: портал Город Че.

Глава Череповца официально сообщила сразу о девяти погибших череповчанах в зоне СВО. Это жители Череповца и Череповецкого района.

"Прощаемся с отважными бойцами, которые до последних минут сражались за Родину… - пишет она на своей странице в социальной сети ВКонтакте. - Все они героически погибли в ожесточенных боях под Артемовском, принимая участие в специальной военной операции...".

Про гибель добровольцев Маргарита Гусева пишет: "Они не боялись идти напролом и были готовы рисковать своей жизнью... Ради справедливости, ради правды, ради Победы! Вечная память храбрым воинам, настоящим патриотам нашей страны!"