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Общество3 февраля 2023 14:50

Глава Череповца сообщила о девяти земляках, погибших в зоне СВО

Это жители города и района
Иван Чухнин
Фото: портал Город Че.

Фото: портал Город Че.

Глава Череповца официально сообщила сразу о девяти погибших череповчанах в зоне СВО. Это жители Череповца и Череповецкого района.

"Прощаемся с отважными бойцами, которые до последних минут сражались за Родину… - пишет она на своей странице в социальной сети ВКонтакте. - Все они героически погибли в ожесточенных боях под Артемовском, принимая участие в специальной военной операции...".

Про гибель добровольцев Маргарита Гусева пишет: "Они не боялись идти напролом и были готовы рисковать своей жизнью... Ради справедливости, ради правды, ради Победы! Вечная память храбрым воинам, настоящим патриотам нашей страны!"

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