Харовчане требуют от властей наморозить переправу через Кубену

Десятки лет навесной мост связывал Сплавную с городом. Не уберегли.

Харовчанам запретили выходить на лед реки Кубены в створе улицы Ленинградской. Напомним, раньше там находился подвесной мост, однако его снесли из-за ветхости. В итоге микрорайон Сплавная остался отрезан от школы, больницы, почты, магазинов, вокзала: добираться нужно в объезд, это около 7 километров.

Проект нового моста разработан, как поясняли власти, но он так и не прошел экспертизу. Так что сообщение с микрорайоном теперь пульсирующее: был куплен и монтируется на летний период, когда не очень высокий уровень воды, плавучий мост.

А осенью люди с нетерпеньем ждут зиму - чтобы можно переходить реку по льду. Однако, в начале февраля из-за резких перепадов температуры воздуха около берега образовались обширные промоины. И глава Харовского округа Олег Тихомиров, как сообщает газета "Призыв", ссылаясь на собственные источники, информации на официальном сайте нет, запретил проход по тонкому льду.

За нарушение харовчанам грозит административный штраф от 1000 до 3000 рублей.

"С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций будут организованы рейды сотрудников полиции и аварийно-спасательной службы и МЧС", - сообщает паблик районной газеты.

Как считают обратившиеся в нашу редакцию харовчане, выход, кроме запрета, есть. И непонятно почему его не видят власти: чтобы переходить реку зимой даже в оттепель нужно наморозить переправу. Это делается во многих районах и позволяет использовать лед вместо моста более долгое время. Больших финансовых затрат это не требует, тем более - это пешеходный переход.

"Запретить и контролировать запреты, конечно, легче", - сетуют харовчане.

Кстати, на следующей неделе в Харовске обещают морозы - самое время возводить мосты.

В Архангельске люди штурмуют фарватер по деревянным мостам. Архив КП.

Как стало известно, делегация харовчан побывала на приеме в администрации района и попросила сделать настил из досок через опасные места.

Уточнение: как сообщили харовчане, промоина в месте перехода образовалась вовсе не из-за высокой температуры воздуха. "Оттепели у нас нет. У нас зима!" - заверили возмущенные харовчане. По их словам, лед тает, потому что на берегу во-первых, круглогодично бьет фонтан - скважина не затампонирована. Во-вторых, по улице Ленинградской в реку стекает ручей, в которые идут и стоки от неканализованных домов и переполненных септиков. К слову, улица считается одной из центральных, на ней расположены административные здания. С жалобой на канализацию харовчане обращались в местную прокуратуру - но воз и ныне там.