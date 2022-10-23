Глава Вологды Юрий Сапожников рассказал о помощи Алчевску и семьям мобилизованных

Фото: пресс-служба городской Думы Вологды.

Вологодский бизнес объединился в поддержку мобилизованных в рамках акции #МыВместе . В ходе нетворкинг-сессии Вологодского городского отделения Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области местные и региональные власти обсудили с бизнесом дальнейшее сотрудничество в сборе гуманитарной помощи.

Выводы единогласны - в рамках федерального проекта «Мы вместе» будет продолжена поддержка мирных граждан новых субъектов РФ, военнослужащих и членов их семей.

Первый раздел работы, который реализуется в нашей области с мая 2022 года – оказание помощи территориям-побратимам, в нашем случае – городу Алчевску Луганской народной республики.

Глава Вологды Юрий Сапожников рассказал коллегам об итогах рабочего выезда в Алчевск на минувшей неделе и обозначил перспективы сотрудничества в рамках поддержки мобилизованных.

«Очень рад лично поблагодарить вас за помощь и передать слова признательности от жителей нашего города-побратима Алчевска. Люди там верят, что Вологодская область продолжит оказывать братскую партнерскую помощь. Мы доставили более 3 тонн гуманитарной помощи, в первую очередь, перевязочный материал, одноразовое хирургическое белье, кровоостанавливающие и безрецептурные обезболивающие средства. Кроме того, мы привезли несколько медицинских приборов, которые очень просил персонал учреждений. Нам предстоит организация шефства над воинскими частями и подразделениями. Грузы буду сопровождать лично», - отметил Юрий Сапожников.

Кроме того, продолжится поддержка и патронаж семей военнослужащих. Этот раздел уже реализуется. Составлен перечень семей, депутаты Вологодской городской Думы собирают вопросы с помощью поквартирного обхода, за каждой семьей закрепляется волонтер и социальный работник.

Фото: пресс-служба городской Думы Вологды.

Фото: пресс-служба городской Думы Вологды.

Руководителям предприятий и организаций были вручены городские и региональные награды.

Фото: пресс-служба городской Думы Вологды.

Также на нетворкинг-сессии было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзами промышленников и предпринимателей Вологодской и Ленинградской областей.