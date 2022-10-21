Подведены итоги викторины от СЖД

Подведены итоги викторины, посвященной безопасности пересечения железнодорожных переездов. Эта проблема остается актуальной - нет-нет, да и произойдет ЧП на железной дороге. Поэтому крайне важно знание и соблюдение Правил дорожного движения.

Организаторами викторины выступили сайт "Комсомольская правда в Вологде" и Северная железная дорога.

Всем желающим предлагалось ответить на пять вопросов – из нескольких вариантов ответа необходимо было выбрать правильный.

Северная железная дорога предоставила подарки для викторины – это пять сертификатов на посещение аквапарка в бассейне «Лагуна», каждый из которых на 4 человек. Вологодский бассейн «Лагуна» один из спортивных и оздоровительных центров Вологды. Участвовать в конкурсе можно было всей семьей – так шансов выиграть становится больше.

Где можно останавливаться у переезда, можно ли обгонять вблизи железной дороги, что делать, если автомобиль заглох прямо на рельсах, какое наказание полагается за нарушение правил пересечения переезда – вопросы, которые часто возникают на практике. Кто-то легко справлялся с заданиями, кому-то приходилось искать информацию. Причем на каждый вопрос давали ответ более сотни человек. И большинство отвечали правильно!

А определяли счастливчиков генератором случайных чисел – то есть шанс был у каждого.

Победителями стали Ольга Смирнова, Николай Смирнов, Сергей Сергеев, Вячеслав Якунин, Юлия Кузьмина.

Надеемся, что викторина помогла вспомнить правила пересечения железнодорожных переездов. Благодарим всех за активное участие и – счастливого пути!