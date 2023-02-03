Вологодские высокоточные прицелы поставлены в зону СВО

Фото: ИА "Оружие России".

Вологодские высокоточные прицелы доставлены в зону СВО. У них даже название вологодское.

Как сообщает Ростех, в войска поставлена первая в наступившем году партия боевых машин пехоты БМП-3, оснащенные прицелом наводчика-оператора «Содема».

Дело в том, что «Содема» был разработан и производится в Вологде. В 2019 году прицел был модернизирован - характеристики в части дальности обнаружения целей его значительно улучшились. А название прибор получил от речки, протекающей в городе, буквально возле предприятия.

Комплекс воспроизводит панорамную картину местности в видимом и инфракрасном спектре, сочетает функции прибора наведения и дальномера. Он хорош в использовании в любое время суток и в условиях недостаточной видимости.

«Содема» характеризуется простотой использования и высоким гарантийным ресурсом. Прицел ориентирован на длительную эксплуатацию в войсках, при этом его обслуживание не требует привлечения заводских специалистов. Это выгодно отличает дальномер от аналогичных иностранных разработок. Основным преимуществом прибора является модульная конструкция, которая позволяет быстро находить и устранять неисправности путем замены отдельных блоков.

Прибор изготавливается, в частности, для БМП-3. Технику для СВО с "Содемой" выпустил Курганмашзавод, который сейчас работает круглосуточно. Эти БМП отличаются тем, что оснащены дополнительными системами защиты - броневыми экранами и решетками, а также системами активной защиты.