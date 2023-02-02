Анатолий Дианов пришел на помощь маленькой девочке из Сокола

Подарки в Соколе детям приносит вот такой заяц. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Анатолий Дианов помог приобрести инфузомат для восьмилетней девочки из Сокола. Теперь девочке не придется ездить в областной центр на процедуру.

Как оказалось, с девочкой и ее семьей депутат ЗСО был знаком. В конце 2021 года Анатолий Дианов в детской библиотеке снял с елки одну из записок, на которых маленькие посетители библиотеки оставляют свои желания. Это и была Настя Устинова. Тогда она мечтала о плюшевом медведе - и Анатолий Дианов исполнил ее желание.

Но у семьи были и более серьезные проблемы. Насте необходимо раз месяц вводить раствор иммуноглобулина. Из-за санкций в Россию перестали поставлять препарат, в котором нуждается девочка. Проблему помог благотворительный фонд «Круг добра», но чтобы ввести раствор приходилось из Сокола ездить в областную больницу, в Вологду.

"Это занимало целый день. Каждый раз требовалось сдавать множество анализов, в том числе на коронавирус. Процедуры можно делать дома, но для этого нужен инфузомат, предназначенный для контролируемого введения препаратов. Приобрести его было необходимо в короткие сроки. Своими силами быстро купить не получилось. За помощью обратились к депутату Законодательного Собрания Анатолию Дианову", - рассказала Татьяна Устинова, мама девочки. "Как только стало известно о то, что ей требуется помощь в приобретении оборудования, незамедлительно согласился. Очень надеюсь, что инфузомат поможет девочке и сделает её жизнь лучше. Хочется, чтобы она была здорова и счастлива!" - сказал депутат Законодательного Собрания, член фракции «Единая Россия» Анатолий Дианов.

Сейчас осталось настроить технику - дозу и скорость введения раствора, пройти инструктаж и лечение можно продолжать дома.

Татьяна Устинова выражает искренние слова благодарности за помощь: «Я очень благодарна Анатолию Александровичу! Его поддержка очень важна. Спасибо за помощь и содействие в решении нашей проблемы».