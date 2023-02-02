Олег Кувшинников сегодня отмечает День рождения

Сегодня, 2 февраля, Олегу Кувшинникову исполнилось 58 лет. Мы не могли оставить такое событие без внимания. Напомним, Олег Александрович занимает должность губернатора Вологодской области с конца 2011 года.

Именинник в молодости

Олег Александрович родился в Череповце, окончил школу № 22. Он сделал потрясающую карьеру - ведь в 1982 году начинал работать на Череповецком металлургическом заводе простым слесарем по ремонту оборудования. Отслужил в Советской Армии в батальоне связи, получил звание старшины.

Хоккей - любимый спорт череповчан

С юности Олег занимался хоккеем и сохранил любовь к спорту на всю жизнь. Воспитанник СДЮСШОР по хоккею с шайбой города Череповца, кандидат в мастера спорта. В сезоне 1982/83 провёл 8 матчей в первой лиге первенства СССР за «Металлург». Сейчас болеет за череповецкий хоккейный клуб «Северсталь».

Лыжный спорт - одна из слабостей губернатора

Катание на лыжах – одно из его любимых зимних увлечений. Губернатор также уважает скандинавскую ходьбу, волейбол, футбол, баскетбол и плавание. Судя по страничке в соцсети, глава региона фанат рыбалки и грибной охоты, находит время и для выращивания помидоров и картошки.

"Я с детства люблю рыбалку. Сначала рыбачил с отцом, потом, став постарше, один или с друзьями. В живописных местах Вологодчины ловить рыбу – одно удовольствие. Тишина помогает отвлечься от городской суеты и отдохнуть", - рассказал Олег Кувшинников.

Рыбалка очень увлекает

Отец, Александр Николаевич, работал главным инженером управления железнодорожного транспорта компании «Северсталь». Мама, Елена Ивановна, учитель начальных классов. Губернатор рассказал, что лучшие свои качества перенял именно от матери: "Я благодарен ей за любовь и поддержку. К ней я могу обратиться с любой проблемой, попросить совета или просто поговорить по душам. Так было всегда. Жизнерадостная, заботливая, сильная, она – отличный повар, хорошая хозяйка и талантливый педагог".

Олег Александрович вырастил троих сыновей. Старший — Александр, работает на Череповецком металлургическом комбинате, есть дочь Ася 6 лет. Средний — Роман, окончил суворовское училище в Санкт-Петербурге, учился в Череповецком высшем военном инженерном училище радиоэлектроники, потом тоже решил продолжить металлургическую династию, младший — Даня в этом году заканчивает обучение в металлургическом колледже.

"Роман - смелый, самостоятельный, решительный, он знает, чего хочет в этой жизни, ценит семью и дисциплину. Я счастлив видеть в нем эти качества, которые сам высоко ценю. Старшего сына Александра я воспитал достойным человеком. Он хороший муж и отец, профессионал в своём деле, заботливый сын. Горжусь им", - рассказал про свою семью губернатор.

Родительский дом в деревне Великий Двор под Тотьмой

Глава региона не забывает свое детство, которое он провел в деревне Великий Двор под Тотьмой у деда Ивана и бабушки Ольги Цикиных. "Вставать приходилось рано, даже в летние каникулы. Дед всегда приучал к труду и дисциплине. До сих пор помню, как-то мы сели за стол всей семьей, и я начал есть без разрешения. Тогда я получил по лбу от деда большой ложкой. Урок выучил навсегда: нужно слушаться взрослых и чтить традиции.

Бабушка Оля запомнилась мне очень доброй, на ее вкуснейшие пироги приезжала вся наша большая семья. Для меня она всегда припасала чего-нибудь вкусное. С ранних лет помогал ей по дому, со скотиной, с огородом. Наверное, именно поэтому сейчас не бросаю грядки, весной что-то высаживаю, чтобы было своё - огурцы, помидоры, картофель", - поделился Олег Кувшинников.

Оба деда - участники Великой Отечественной войны.

В 2021 году Олег Кувшинников выпустил книгу "Как стать/быть губернатором и остаться в живых": "Писал просто и понятно — для людей. Как чувствую и знаю".

Внучка Ася с книгой дедушки

Фотографии со страницы именинника ВКонтакте.