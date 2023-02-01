Череповчанку спасли опытные врачи и современное оборудование

Слаженная работа врачей спасла череповчанке жизнь.

Современное оборудование спасло женщину. 51-летнюю жительницу Череповца доставили в областную больницу №2 с серией транзиторных ишемических атак. Она почувствовала себя плохо, появилась слабость конечностей, ее срочно увезли на скорой в стационар.

Уже в приемном отделении у женщины взяли кровь, была назначена компьютерная томография и УЗИ. Это и спасло женщине жизнь. Врач-невролог Анна Евтушенко обнаружила причину ЧП: бляшку, почти полностью закупорившую сонную артерию. Выявить это можно только при наличии современного оборудования и если врач - опытный специалист.

«У человека четыре крупные артерии – две сонные и две позвоночные, – рассказала Анна Евтушенко. – Если кровоток хотя бы в одной из них перекрыт, то формируется обширная зона ишемии – выключаются две трети полушария мозга. Это приводит к временному нарушению работы или устойчивому повреждению органов и тканей".

Как установила врач, у пациентки кровоток в артерии был почти полностью перекрыт крупной бляшкой. Она могла разрушиться и произошел обширный инсульт с тяжелыми последствиями».

Пациентку направили в реанимацию, там провели интенсивную терапию и дополнительные обследования под наблюдением врача Надежды Кузиной. А что желать дальше - решил консилиум. Врачи выбрали радикальный путь решения проблемы - открытую операцию на сонной артерии.

Из областной больницы женщину перевезли в отделение сосудистой хирургии медсанчасти «Северсталь». Сосудистые хирурги Дмитрий Щеглов и Светлана Горбунова извлекли из сонной артерии бляшку, восстановив проходимость.

Спустя 10 дней женщину выписали под наблюдение невролога.

Всего в неврологию больницы № 2 поступает более 1000 пациентов в год с острыми нарушениями мозгового кровообращения, рассказали в департаменте здравоохранения области.