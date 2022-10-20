В Вологде появилось больше АЗС, на которых можно рассчитаться за топливо онлайн

В Вологде с 19 октября на станциях «Газпромнефть» водители получили возможность заправлять авто онлайн. Заказать и рассчитаться за топливо можно в приложениях Яндекс Заправки, Карты и Навигатор.

Одновременно с Вологдой АЗС данной сети подключились к Заправкам в Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Владимире. В общей сложности - 120 АЗС.

Сервис помогает экономить время на заправке: не нужно стоять в кассе в очереди. На станциях, где есть заправщики, не придется даже выходить из авто, семьям с детьми такая возможность на руку. Не придется оставлять ребенка одного, если передвигаетесь с детьми.

Можно копить баллы и тратить их на последующую заправку с подпиской Плюс. Также действует программа лояльности сети «Газпромнефть» «Нам по пути».

- Наш сервис развивается и благодаря подключению новых станций становится доступным для большего числа водителей. Заправками ежемесячно пользуются около 1,5 миллионов водителей, - уточнил Артем Прудников, руководитель Яндекс Заправок. - Запуск пяти регионов с новой сетью обеспечит бесперебойное подключение станций, чтобы гарантировать высокий уровень сервиса для автомобилистов.

- Заказ и оплата топлива с помощью мобильного телефона - это быстро, удобно и безопасно. Рост объемов продаж топлива онлайн на станциях нашей сети подтверждает популярность использования данного сервиса, - отметил Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС в России.