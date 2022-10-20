Вологжанин продавал персональные данные и попал под суд

Фото: стоп-кадр оперативной съемки.

Житель Вологды получил срок за то, что украл данные мобильного оператора и продал. Данные являлись конфиденциальными. Об этом сообщают в УФСБ России по Вологодской области. Делом занимались следователи УФСБ России по Вологодской области. Ими было проведено расследование уголовного дела в отношении вологжанина 1995 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее копирование, совершенный с использованием служебного положения из корыстной заинтересованности) и ч. 3 ст. 183 УК России (собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, незаконным способом, из корыстной заинтересованности).

Молодой мужчина работал в компании — операторе связи. В июле- сентябре 2020 года он наладил продажу персональных данных: копировал и отправлял их заинтересованным лицам за деньги по сети Telegram.

В итоге Вологодский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемых деяниях. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года один месяц (условно) с испытательным сроком три года.