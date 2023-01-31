Сокольский ЦБК продолжает экологическую программу

В условиях адаптации бизнеса к усилению связей с восточными партнерами и на российском рынке Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») планомерно улучшает экологические показатели Сокольского ЦБК в г.Сокол Вологодской области.

Экологическая программа предприятия концентрируется вокруг мероприятий по улучшению состояния водных ресурсов, атмосферы, а также сбора и рациональной утилизации отходов производства. Так, по итогам модернизации оборудования в 2022 году удалось ощутимо сократить выбросы диоксида серы и лигносульфонатной пыли на целом ряде участков целлюлозного производства: 1) регенерация – 24%; 2) кислотный участок – 78%; 3) участок технических лигносульфонатов (ЛСТ) – 58%. При этом эффективность газоочистки на ЛСТ достигла 99,77%.

«Компания постепенно продвигается по пути реализации комплексной экологической модернизации Сокольского ЦБК. Важно сохранять положительную динамику – уже в обозримом будущем она создаст необходимый нам кумулятивный эффект и количество перейдет в качество. Таким образом, мы достигнем эффективного внедрения наилучших доступных экологических технологий, добьемся гармоничного сосуществования современного человека и природы», - говорит Вячеслав Мутьев, директор по экологии Segezha Group.

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