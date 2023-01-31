В Вологде в минувшем году велась работа по сохранению 37 объектов культурного наследия

Сергей Воропанов подвел итоги минувшего года. Фото: Из материалов пресс-службы

Работы по сохранению 37 объектов культурного наследия велись в Вологде в 2022 году, появилась модельная библиотека, открыта картинная галерея и установлены два памятника. К 875 летию Вологды списки почетных граждан города пополнили деятель культуры Лев Трайнин и бронзовый призер Олимпиады в Пекине, биатлонист Максим Цветков. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов, подводя итоги работы сферы культуры в рамках Публичного отчёта. Он назвал ключевые культурные события в городе. Главное событие, по словам мэра, это юбилейный День города.

Из материалов пресс-службы.

"В дни торжеств было организовано сазу несколько разноплановых фестивалей, показавших, какой разной может быть Вологда и ее жители. На праздничных площадках родной город поздравили с днем рождения 50 тысяч вологжан",- рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Из материалов пресс-службы.

За минувший год в Вологде появились памятники к 90-летию со дня рождения писателя Василия Белова и к 180-летию со дня рождения мецената Христофора Леденцова. Также в городе отметили 100 лет со дня рождения Народного художника России Владимира Корбакова и 85 лет поэту Ольге Фокиной.

Главный подарок в юбилейный год – это, по признанию мэра, открытие Вологодской областной картинной галереи в обновленном здании. "Пять этажей, более 40 тысяч единиц хранения. Богатейшая коллекция произведений искусства получила достойное обрамление по инициативе Губернатора Олега Кувшинникова. Как это важно для вологжан, подтверждает количество посетителей. С момента открытия в картинной галерее побывали 8,5 тысяч человек", - отметил Сергей Воропанов.

Из материалов пресс-службы.

В Вологде открываются модельные библиотеки . В 2022 году - новая библиотека появилась на ул. Трактористов, она вторая по счету. Современное пространство для семейного чтения сделали по нацпроекту «Культура». Новый формат позволил привлечь в 1,5 раза больше читателей. Третья модельная библиотека появится в селе Молочном.

«К концу 2023 года в регионе будет открыто уже 9 модельных библиотек, три из них находятся в Вологде. Это многофункциональные информационно-культурные и образовательно-просветительские центры, отвечающие современным потребностям в условиях массовой информатизации. Важно, что каждая из библиотек имеет свой уникальный дизайн, созданный с максимальным уважением к истории и традициям места, в котором она находится, откликается на потребности посетителей», - прокомментировала ведущий специалист отдела по работе с регионами Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки Юлия Шафранская.

Из материалов пресс-службы.

Также в 2022 году проведен капитальный ремонт детской музыкальной школы № 1 на Советском проспекте. По губернаторской программе обновили фасад, ограждение, мебель, звуковое оборудование.

«Гордость Вологды – деревянные дома. Работа по их сохранению идет в рамках городского проекта «Сохраняя будущее». В 2022 году работали по 37 историческим зданиям: реставрация инвесторами, разработка проектно-сметной документации, обновление фасадов волонтерами культуры. Например, уже сейчас в 7 купленных инвесторами особняках реставрация закончена — деревянная Вологда начинает оживать. В апреле впервые провели Дни культурного наследия – показали вологжанам результат этой работы. Экскурсии в исторических домах, встречи с экспертами и меценатами, выставки. Интерес был такой, что планируем повторить»,- заявил Сергей Воропанов.

Также сейчас совместно с издательством «Древности Севера» разрабатывается Интерактивная карта объектов культурного наследия Вологды. На нее будет нанесено около 250 объектов. Каждый будет сопровождаться полной информацией – официальные документы, архивные данные, данные о проведённых реставрационных работах, воспоминания вологжан.

«Уровень реставрации в Вологде потрясает. У вас максимальное сохранение и бережное отношение к таким домам, что очень сложно. Такая работа достойна того, чтобы в Вологду привозить людей и показывать им это, проводить конференции профессионалов по реставрации деревянных домов», - отметил заведующий кафедрой живописи и реставрации СПГХПА им. А. Л. Штиглица Михаил Рогозный.

Сергей Воропанов также напомнил, что в 2022 году впервые после двухлетнего перерыва прошел парад на площади Революции в День Победы и 11-часовой концертный марафон.

Отметим, что в рамках Публичного отчёта уже подведены итоги в шести сферах: экономика, дорожное хозяйство, градостроительство, спорт, молодежная политика и культура. Они набрали на данный момент более 800 тысяч просмотров. Впереди видеоролики по образованию, городскому хозяйству и работе с населением. Они размещаются на странице Мэра в социальной сети «ВКонтакте». Вопросы можно задать - в комментариях под роликами, на сайте sergeyvoropanov.ru, в колл-центре по телефону 8-800-302-16-17 или с помощью бланков, вырезанных из газеты Вологда. РФ.