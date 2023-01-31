Депутат назвала суммы доплат к пенсиям госслужащим из областного бюджета

Фото: СУ СК РФ.

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали доплаты к пенсии из областного бюджета. Слуги народа стали получать больше, несмотря на дефицит бюджета в 2023 году в 20 млрд рублей.

Решение областные депутаты приняли на 15 сессии ЗСО. Инициатива принадлежала губернатору. Кое-кто пытался возразить. Так депутат Законодательного собрания Вологодской области Евгения Копничева заявила, что на фоне сложной ситуации в стране и области, продолжающейся СВО, все ухудшающегося положения граждан, роста цен и тарифов производить до безобразия неприличные доплаты к пенсии из областного бюджета нецелесообразно.

Однако, проект закона «Об установлении индекса повышения месячного денежного содержания в целях перерасчета за выслугу лет» был принят большинством голосов.

Пенсию пересчитали всем, кто ушел на пенсию до нового года. Индекс повышения месячного денежного содержания установлен в размере 1,04.

"Целью данного закона области является повышение уровня пенсионного обеспечения за выслугу лет бывшим госслужащим. На индексацию в этом году дополнительно из бюджета уйдет 13,6 млн рублей. Всего же на пенсии бывшим чиновникам пойдет 395,8 млн рублей", - цитирует пояснительную записку портал.

Ньюс Во приводит некоторые цифры расчета пенсий. Напомним, у бывших госслужащих пенсия состоит из двух частей. Первая это — обычная пенсия, которая выплачивается за общий трудовой стаж из средств Пенсионного фонда. Вторая — это пенсия «за выслугу лет», размер которой зависит от стажа работы на государственной службе. Эта пенсия выплачивается из областного бюджета.

"К примеру, пенсия „за выслугу лет“ госслужащего, отработавшего не менее 20 лет в должности ведущего специалиста сегодня составляет 9 тыс. 120 руб. Трудовая -19 800 руб. В сумме — почти 30 тыс. рублей.

Трудовая пенсия зам. начальника департамента — 19 127 руб. Зато областная доплата — 87 тыс. 210 руб. В сумме содержание на пенсии руководителя „средней руки“ составляет более 108 тыс. рублей!" — рассказала депутат Евгения Копничева.

При этом с 1 января 2023 года пенсионерам госслужбы проиндексируют и страховую часть, и доплату из бюджета.

В абсолютных деньгах областная доплата в 2023 году у ведущего специалиста на пенсии составит 10 тыс. 277 руб., а у бывшего зам. начальника департамента — 91 тыс. 464 руб.