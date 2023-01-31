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Звезды31 января 2023 6:00

В Вологде отреставрируют старинный дом на набережной

В 1918 году там жил внук Николая I князь Николай Романов
Евдокия САХАРОВА
Фото qr35.ru

Фото qr35.ru

В Вологде продали исторический дом на набережной VI Армии, 99а. Вместе с земельным участком 23 сотки за объект в 298,2 кв.м. заплатили 1 935 000 рублей. Теперь новый собственник должен восстановить здание по эскизной программе реставрации. Проект был составлен из городского бюджета.

Дом начала XIX века знаменит тем, что в 1918 году там жил внук Николая I князь Николай Романов. Он занимал две комнаты и отдельную кухню. Вместе с ним в Вологде жили его адъютант, слуга и повар.

Составление проектов реставрации деревянных домов и поиск инвесторов — одно из направлений работы в рамках проектного комитета «Сохраняя будущее: деревянная Вологда». Он организован по инициативе мэра Сергея Воропанова.

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