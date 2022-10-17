Вологодское региональное отделение ФСС выдало гражданам электронных сертификатов на сумму почти 9 миллионов рублей

Круглый стол прошел в региональном отделении Фонда социального страхования.

В Вологде в региональном отделении Фонда социального страхования прошел круглый стол, где шел разговор об услугах Фонда, которые можно получить через интернет.

За круглым столом встретились работники Вологодского регионального отделения ФСС РФ во главе с и.о. управляющего отделением Анастасией Сурогиной, представители предприятий, общественных организаций и журналисты региональных СМИ.

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Речь шла о том, что затрагивает значительное количество вологжан, в том числе о проактивном назначении выплат по обязательному социальному страхованию; о реализации программы субсидирования найма безработных граждан и об электронном сертификате на технические средства реабилитации.

Круглый стол шел в режиме онлайн трансляции, так что каждый мог присоединиться.

Марина Голядинец, главный специалист отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации регионального отделения рассказала о том, что с 2021 года к стандартным способам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации добавился новый цифровой механизм – электронный сертификат. С его помощью люди с инвалидностью могут за считанные дни приобрести необходимое. Электронный сертификат – это электронная цифровая реестровая запись о праве гражданина на такую покупку. Она привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком страны. При этом сами денежные средства на карту не перечисляются, они резервируются в Федеральном казначействе, до совершения покупки.

Гражданин может выбрать - получить ТСР через отделение ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенный товар или оформить электронный сертификат и оплатить им ТСР напрямую.

За 9 месяцев 2022 года Вологодское региональное отделение ФСС выдало гражданам 330 электронных сертификатов на 3239 изделий на общую сумму 8 870, 62 тысяч рублей, в том числе 118 сертификатов представителям детей-инвалидов на 1110 изделий на сумму 2 545,55 тысяч рублей. С помощью электронных сертификатов вологжане покупают от слуховых аппаратов до ортопедической обуви, кресел-колясок, костылей и ходунков.

Больше всего сертификатов оформлено на покупку кресел-колясок с ручным приводом - 179 штук.

Заявление на обеспечение ТСР с использованием электронного сертификата подаётся привычными для многих путями:

- через портал государственных услуг: gosuslugi.ru

- через Многофункциональные центры (МФЦ);

- через отделения ПФР Вологодской области;

- в Центре клиентского обслуживания ГУ-Вологодского регионального отделения ФСС РФ (г. Вологда, проспект Победы, д.33);

- в Филиале №1 г.Череповец (г.Череповец, Советский пр., 135);

- через уполномоченных регионального отделения в районах области.

Перечень ТСР, который доступен для приобретения с помощью электронного сертификата, размещен на сайте: ktsr.fss.ru и на сайте Госуслуг gosuslugi.ru

С помощью электронного сертификата приобрести необходимое можно только в торговых точках, подключенных к национальной системе платежных карт (НСПК).

В Вологодской области это:

1) "Вологодский" филиал АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Минтруда России. Адрес в Вологде: г. Вологда, ул. Яшина, д.6, в Череповце: г.Череповец, ул. Горького, д.71.

2) центр слухопротезирования "Радуга звуков". Адрес в Вологде: г.Вологда, ул. Октябрьская, д.44, в Череповце: г.Череповец, ул. М.Горького, д.43

3) ортопедический салон - магазин "ОРТО". Адрес: г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11

4) ортопедический салон "Дом ортопедии". Адрес: г.Череповец, ул. Ленина, д.88

5) центр здорового слуха "Аудиале". Адрес: г.Череповец, Советский проспект, д.57

Кроме стационарных торговых точек граждане могут использовать электронный сертификат в онлайн-магазинах. Вот некоторые онлайн-площадки, которые подключились к системе электронных сертификатов:

1) интернет-магазин Озон - ozon.ru

2) интернет-магазин компании "Ортомода" - orthomoda.ru

3) интернет-магазин ORTHOBOOM - orthoboom.ru

4) интернет-магазин "Медтехника №1" - medtehnika-1.ru

5) интернет-магазин ТСР-МАРКЕТ.РУ - tsr-market.ru

6) интернет-магазин компании "РехаТехник" - reha-teh.ru

7) интернет-магазин AdaptGo - adaptgo.ru

Также АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» активно реализует технические средства реабилитации инвалидам посредством электронного сертификата.

Журналистов интересовало, в чем различие между самостоятельным приобретением технических средств реабилитации с последующей выплатой компенсации и самостоятельным приобретением с использованием электронного сертификата?

Вот что ответила Марина Голядинец:

- В первом случает гражданином оплачивается полная стоимость ТСР из своих средств и через определенное время ФСС возвращает потраченные средства полностью или частично, в зависимости от стоимости приобретенного ТСР. А на выданный электронный сертификат ФСС записывает определенную сумму, которую можно потратить на приобретение ТСР. При этом свои средства гражданин будет тратить, только чтобы оплатить разницу, если стоимость купленного превышает сумму сертификата.

Так специалист внесла важные уточнения: сумму электронного сертификата наличными деньгами или на банковскую карту получить нельзя. Если не успеть воспользоваться электронным сертификатом в течение его срока действия, то продлить срок действия его нельзя. В этом случае нужно подать новое заявление. Она подчеркнула, что несомненный плюс электронного сертификата - получив его в Вологодской области, им можно воспользоваться для приобретения ТСР в торговых точках, подключённых к национальной системе платёжных карт (НСПК) https://ktsr.fss.ru/ на всей территории Российской Федерации. Марина Голядинец напомнила, что бывает так, что сертификат записан к карте МИР, а у нее истёк срок действия. В этом случае нужно подать заявление на внесение изменений в электронный сертификат и указать номер новой действующей карты МИР. Сертификат с сохранением всей информации прикрепят к новой карте МИР.

Наталья Белякова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам регионального отделения ФСС, рассказала о проактивном назначении выплат по обязательному социальному страхованию.

Представитель АО «Апатит» Ольга Воробьева, директор Департамента по учету расчетов с персоналом Центра обслуживания, проиллюстрировала - как все обстоит на практике, как предприятие активно использует социальный электронный документооборот и механизм проактивного назначения пособий при взаимодействии с Фондом социального страхования РФ. Главное было довести информацию о нововведениях до сотрудников - ее распространяли в корпоративных СМИ и социальных сетях. А затем люди довольно быстро в и охотно включились в процесс: это экономит их время, позволяет решать все вопросы дистанционно. С региональным Фондом социального страхования также налажено взаимодействие.

АО "Апатит" - предприятие, идущее в ногу со временем.

В Вологодской области реализуется программа субсидирования найма безработных граждан. Об этом также рассказала Наталья Белякова.

Программа реализуется не первый год, но с конца августа 2022 года Правительством РФ она была расширена. Теперь работодатели могут рассчитывать на господдержку при трудоустройстве практически всех граждан до 30 лет. Например, при трудоустройстве выпускников колледжей и вузов без опыта работы, родителей несовершеннолетних детей, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот.

С начала действия программы, с 2021 года, финансовую поддержку получили 97 работодателей региона. Общая сумма выплат составила 6,9 млн рублей, трудоустроено 147 человек. Субсидии получают компании в рамках государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан.

Напомним, субсидия равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов на каждого трудоустроенного. Первый платёж организация получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Для получения финансовой поддержки работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора специалистов через личный кабинет на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» и направить заявление через систему «Соцстрах» в Фонд социального страхования.

Казенное учреждение Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области» является органом, осуществляющим полномочия в сфере занятости населения и оказывающим работодателям содействие в подборе необходимых работников из числа трудоустроенных граждан. Об оказании содействия работодателям в подборе необходимых работников из числа трудоустроенных граждан рассказала Ирина Панкова, начальник отдела по работе с инвалидами регионального центра занятости.

По ее словам, в программе субсидирования государственную поддержку могут получить не только организации, но и индивидуальные предприниматели. Правда, для этого трудоустроенный гражданин должен работать полный рабочий день.

Кстати, и организации, и индивидуальные предприниматели полученную субсидию могут использовать на компенсацию любых затрат работодателя.

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Итоги круглого стола подвела исполняющая обязанности управляющего региональным отделением ФСС по Вологодской области Анастасия Сурогина. Она поблагодарила всех собравшихся за участие, пожелав еще теснее взаимодействовать для удобства получения услуг гражданами.