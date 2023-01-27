В Вологодской области обсудили ситуацию с поставкой газа в баллонах

Снабжение баллонным газом стала проблемой на Вологодчине. Фото: пресс-служба ЗСО.

В регионе многие вологжане пользуются в быту баллонным газом. Однако в Вологодской области не все гладко с поставками этого вида топлива. Предприятия не хотят быть гарантированными поставщиками - работать в убыток. Так что некоторые вологжане везут заправлять баллоны в соседний регион. Ситуацию с обеспечением населения сжиженным газом в баллонах обсудили в Законодательном Собрании области.

Проблемы государственного регулирования цен обсудили на совместном заседании комитетов по экономической политике и собственности и по вопросам местного самоуправления. В нем также приняли участие представители Правительства региона, Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области, прокуратуры области, Федеральной антимонопольной службы, депутатов Законодательного Собрания области, глав муниципалитетов и руководителей газоснабжающих организаций.

Напомним, проблема обеспечения населения сжиженным газом возникла после отмены Правительством России с января 2019 года государственного регулирования оптовых цен на сжиженный газ для коммунально-бытовых нужд населения. В то же время к полномочию региона относится государственное регулирование розничных цен на сжиженный газ в баллонах и установление максимальных тарифов для организаций на основании их заявлений в уполномоченный орган.

Как оказалось, таких заявлений - на установление розничных цен для реализации сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд населения области - от организаций не поступало. И власти разводят руками: "Действующим законодательством в сфере газоснабжения не предусмотрена возможность понуждения организаций, не занимающихся регулируемым видом деятельности, представления документов в орган тарифного регулирования для установления цен», - сообщил заместитель губернатора области Антон Стрижов.

А

Фото: пресс-служба ЗСО.

как заявил председатель комитета по вопросам местного самоуправления, член фракции "Единая Россия" Александр Гордеев, "При таких условиях, когда Правительство области не может обязать коммерческие организации стать поставщиками, муниципалитеты не имеют возможности в полном объеме осуществлять полномочия по газоснабжению населения».

Отмена государственного регулирования оптовых цен привела к тому, что с 2020 года организации начали его закупать по биржевым ценам. Они подвержены значительным изменениям. Например, в 2021 году цена варьировалась в диапазоне от 22 до 45 тыс. рублей за тонну. Все это привело к скачку розничной цены.

Из-за чрезмерного роста цен, региональными властями было принято решение об увеличении компенсации льготным категориям граждан с 1 900 до 3 400 рублей за покупку газа. Мерой поддержки воспользовались 46 тысяч человек.

Сейчас оптовая цена на газ существенно упала, но для населения ничего не изменилось. В декабре 2022 года оптовая цена сжиженного газа составила 5 849 рублей за тонну, а на 17 января 2023 года – 3 838 рублей за тонну. "А что будет завтра, не знает никто. В таких условиях брать на себя роль гарантирующего поставщика - это определенное бремя и коммерческие риски», - заявил Александр Андриановский, директор ООО "Управление «Севергаз".

По его словам, поставщики газа оказались в непростой ситуации. С одной стороны, резко вверх «ушла» оптовая цена, с другой, сохранилось розничное регулирование, которое не позволяло увеличить цену для населения более чем на 3% в год.

Интересно, что жители некоторых районов покупают газ... в соседних областях.

По итогам заседания, председатель комитета по вопросам местного самоуправления, член фракции "Единая Россия" Александр Гордеев озвучил ряд предложений, которые были поддержаны участниками совещания.

«Во-первых, Правительству области необходимо повторно обратиться в Правительство Российской Федерации о возврате государственного регулирования оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения. Во-вторых, депутаты Законодательного Собрания области обсудят данный вопрос совместно с коллегами из региональных Парламентов Северо-Запада на заседаниях комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада и подготовят обращение от Ассоциации в Правительство Российской Федерации с предложением вернуться к государственному регулированию оптовых цен на сжиженный газ. В-третьих, Департаменту ТЭК области необходимо продолжить работу по поиску гарантирующего поставщика сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд населения», - сказал Александр Гордеев.

«Нам удалось наметить порядок действий на ближайшее время. В приоритете остается дальнейшая газификация населенных пунктов. Одновременно с этим, Правительству области необходимо продолжить работу по поиску гарантированных поставщиков сжиженного газа. Ситуация остается на контроле депутатов», - подвел итог председатель комитета по экономической политике и собственности, член фракции "Единая Россия" Сергей Добродей.