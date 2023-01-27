В Грязовце в доме-интернета борются с клопами капитальным ремонтом

Ремонт ведется в многоэтажном кора=пусе. Фото: пресс-служба ЗСО.

Елена Быкова побывала в интернате,встретилась с людьми, оценила ход работ.

Жалобы можно положить в ящик, установленный на этаже.

Все белье дезинфицируют.

Условия проживания пожилых людей в грязовецком доме-интернате «Новая жизнь», прославившемся клопами, оценила Елена Быкова, председатель комитета Законодательного Собрания области по социальной политике, региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение».

Она совместно с представителями департамента социальной защиты области побывала в Грязовце. Напомним, семь месяцев назад стало известно про полчища клопов, которые воевали с постояльцами за жизнь под солнцем. Искусанные люди, боясь выселения, какое-то время не выносили сор из избы. Однако фотографии появились в СМИ.

В частное заведение на 450 мест, которое работает с 2016 года, зачастили проверки. Тогда на место выезжал депутат Антон Холодов, была созвана комиссия, создан план дезинсекционных мероприятий.

Сейчас работы продолжаются. В частности, ведется основательный ремонт.

- Во всех корпусах была проведена работа по уничтожению насекомых, проведена и продолжает проводиться обработка мягкого инвентаря, всех вещей. Мы проводим ремонт всех помещений, начиная с жилых комнат, - рассказала Жанна Тюрикова. – Продолжаются профилактические дезинсекционные работы, чтобы ситуация не повторилась. Делали заключение Роспотребнадзора, заказывали независимую оценку – насекомых нет.

Сейчас в трёх жилых корпусах проживает 302 пенсионера со всей области. Есть и семейные пары.

Так, Валерий Николаевич Здрогов и Тамара Павловна Копылова уже почти пятьдесят лет вместе, только так и не поженились. Они из Великого Устюга, там, после страшного затопления, родной дом сгнил, жить стало негде, поехали в интернат в Красавино. В августе 2017 года пенсионеры переехали в Грязовец.

Вот что они рассказывают: "Мы жили в комнате на первом этаже, клопов было много. Дустом их травили и травой всякой посыпали, чтобы ликвидировать. Они сперва уходили, видимо, к соседям, но потом - снова возвращались. Сейчас новый ремонт, клопов нет и жалоб нет. Надеемся, и не будет».

Заместитель директора учреждения по хозяйственной части Ярослав Иванов рассказал, что первый и второй этажи третьего корпуса уже отремонтированы, ведутся работы на третьем.

- В помещениях не будет обоев, стены красятся, а напольные покрытия делаются так, чтобы не было возможности насекомым где-то спрятаться.

Так что проблему собираются искоренить полностью.

Все процессы – и ремонта, и обработок фиксируются, по словам Ярослава Иванова, в отдельном журнале. На каждом жилом этаже установлены ящики для сбора жалоб и предложений жильцов. Насчёт клопов в них жалоб нет.

Кроме этого, учреждение в прошлом году приобрело камеру для обработки вещей, мягкого инвентаря - так что качество дезинфекции теперь по контролем. Постельные принадлежности обрабатываются в течение 10 минут горячим паром.

Председатель комитета Законодательного Собрания области по социальной политике Елена Быкова отметила, что организаторы и учредители дома-интерната подошли к решению проблемы осознанно:

«Весьма отрадно видеть объемы работ и новые подходы к их выполнению. Мы сегодня обошли комнаты, зашли к семейной паре, посмотрели, как размещены и как себя чувствуют лежачие жильцы, - рассказала Елена Быкова. - По иному ведётся работа. Убраны обои, напольные покрытия, которые так или иначе могут под собой сосредотачивать какую-то живность. Потолки заменены на моющиеся. Ремонт проводится повсюду: в общих помещениях, санузлах и на пищеблоке. Можно констатировать, работа проведена колоссальная, выделяются огромные средства, ведётся правильный контроль».

Добавим, что завершить капитальный ремонт в одном из трёх корпусов планируется в марте. Остальные работы продлятся до конца лета.