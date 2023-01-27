Геннадий Онищенко рассказал об уникальности вологжан школьникам

Фото: пресс-служба ЗСО.

Бывший главный санитарный врач России пообщался с юными вологжанами. Он принял участие в заседании дискуссионного клуба молодежного парламента при Законодательном Собрании области.

Тема встречи сформулирована так: «Биотехнологии: как меняется наш мир?». Бывший главный санитарный врач России принял участие в заседании дискуссионного клуба молодежного парламента при Законодательном Собрании области.

Фото: пресс-служба ЗСО.

Как сообщает пресс-служба ЗСО, традиционно в мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв, председатель областного парламента Андрей Луценко, депутат Антонина Федорова, председатель молодежного парламента Татьяна Малышкина, а также молодые ученые, работающая молодежь, студенты, кадеты и школьники.

Фото: пресс-служба ЗСО.

Собравшихся приветствовал Андрей Луценко. По его словам, участниками Дискуссионного клуба стали 284 человека со всей области. Он представил и спикера: " Сегодня в нашей встрече принимает участие Геннадий Григорьевич Онищенко, высочайший специалист в сфере эпидемиологии и медицины, поэтому разговор, уверен, получится очень содержательным и интересным».

Фото: пресс-служба ЗСО.

За два часа встречи Геннадий Онищенко ответил более чем на два десятка вопросов, рассказал вологжанам о научных постижениях в борьбе с инфекциями, о различных разработках в области иммунизации и о роли нашего государства в развитии современных биотехнологий. По его словам, синтетическая биология развивается в мире стремительными темпами, сейчас можно расшифровать геном человека за несколько суток, использовать знания в трансплантологии и не только.

По словам Онищенко, каждый человек является носителем уникального кода, в котором можно проследить историю рода и определить риск всех возможных заболеваний. Этот вопрос относится к разряду национальной безопасности.

«Вологжане и жители территорий Северо-Запада являются уникальным народом, они обладают уникальным ментальным геном. На этой земле никогда не было захватчиков, вы никогда не находились под гнетом, об этом нужно знать и гордиться этим», - сообщил Геннадий Онищенко.

Вопросы вологжан касались многих сфер сохранения здоровья. В частности, распространения инфекционных заболеваний, угрозе новых пандемий, контроля качества продуктов и школьного питания. Речь шла о культуре здоровьесбережения.

"Есть такое понятие как культура здоровьесбережения. Ее значимость нам всем показали события с распространением новой коронавирусной инфекции. Носить маски в общественных местах и использовать профилактические лекарственные средства - это норма и показатель высокой культуры заботы о здоровье общества. Яркий пример - Китай, где распространение COVID-19 удалось купировать в быстрые сроки вакцинацией и ношением средств индивидуальной защиты. В Москве и в других регионах и сегодня люди продолжают носить маски в общественных местах, меня это радует", - рассказал эпидемиолог Геннадий Онищенко.

В конце встречи Геннадий Онищенко подчеркнул важность развития биотехнологий - это дает импульс развитию медицины, сельскому хозяйству и промышленности.