Сокольский ЦБК увеличил объемы производства целлюлозы и пищевой бумаги

На фоне переориентации деловых связей с Запада на Восток, а также повышения значимости для бизнеса внутреннего рынка Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») продолжает развивать производства на площадке Сокольского ЦБК в г.Сокол Вологодской области.

Так, по итогам 2022 года выпуск основной продукции – целлюлозы вырос на 5%, до 23,5 тыс. тонн. Сокольская целлюлоза полностью используется для дальнейшего передела в крафт-бумагу и подпергамент. При этом Сокольский ЦБК является уникальным российским предприятием – единственным в стране, выпускающим небеленую жиростойкую бумагу (подпергамент). Он широко используется как пищевая обертка, а также для выпечки. Этот продукт отличается своей экологичностью: при его изготовлении не применяют отбеливающие химикаты, он полностью безопасен для человека и окружающей среды.

Производство крафт-бумаги и подпергамента в 2022 году тоже увеличилось – на 4%, до 24,2 тыс. тонн. Более половины этой продукции идет на внутренний российский рынок – около 14 тыс. тонн, остальной объем экспортируется в Турцию, Китай, Белоруссию, Казахстан, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Пакистан, Мексику и другие дружественные страны.

Одновременно на Сокольском ЦБК удалось нарастить выпуск побочного продукта варки целлюлозы – порошкообразных лигносульфонатов. В 2022 году соответствующий показатель стал больше на 7% и достиг 16,6 тыс. тонн. Сухие лигносульфонаты востребованы во многих отраслях промышленности: при производстве строительных материалов (бетона, цемента, сухих строительных смесей) – в качестве связующего и клеящего вещества, в нефтедобывающей промышленности – как реагент для регулирования параметров буровых растворов, в химической промышленности – как стабилизатор при производстве лакокрасочной продукции, пигментов.

За счет модернизации повышается и энергоэффективность, уровень энергетического самообеспечения комбината. Так, в 2022 году выработка пара возросла на 4%, до 600 тыс. Гкал. Положительной динамикой характеризовалась выработка электроэнергии – рост на 4,5%, до 68,8 тыс. МВт/ч.

«Предпосылками к росту производительности комбината послужили инвестиции компании в обновление ключевых систем бумагоделательной машины, модернизация основного оборудования, внедрение идей сотрудников, сокращение простоев и повышение надежности работы техники. Действовали точечными инвестициями в условиях импортозамещения, изыскивая внутренние резервы, как для обновления оборудования, так и для оптимизации бизнес-процессов. Большая заслуга в достижении производственных рекордов принадлежит трудовому коллективу. На 2023 год стоят ещё более амбициозные задачи по производству, постоянное повышение качества готовой продукции», - отмечает генеральный директор Сокольского ЦБК Григорий Иванов.

В приоритете Segezha Group, по-прежнему, – сохранение рабочих мест, выполнение социальных обязательств предприятия, экологическая ответственность.

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