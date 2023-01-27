Перспективы деревянного домостроения в России обсудили в Госдуме

24 января в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации под руководством Д.Н. Кобылкина состоялось рабочее совещание Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на тему деревянного домостроения. В работе Комитета приняла участие директор по аналитике Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») Надежда Рязанцева.

С основным докладом по теме деревянного домостроения выступил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Он отметил, что деревянное домостроение – важный фактор поддержки отечественного ЛПК в условиях ограниченного экспорта, загрузки производственных мощностей и развития внутреннего рынка, особенно в СЗФО. Из конструкционной древесины целесообразно строить многоквартирные жилые дома, объекты социальной и туристической инфраструктуры, промышленного, сельскохозяйственного и складского назначения. По его оценке, дополнительный потенциал рынка деревянного домостроения оценивается в 10-15 млн кв.м в год.

Данный вопрос рассматривался в январе 2023 года на совещании Минмпромторга и Минстроя РФ с участием губернатора Архангельской области Цыбульского А.В., на котором было решено использовать преимущества круглогодичного индустриального строительства из деревянных конструкций высокой заводской готовности в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Также была отмечена целесообразность организации целевого финансирования строительства объектов медицины, образования, спорта и культуры. Реализация пилотного проекта Segezha Group в Соколе, где всего за четыре месяца был возведен жилой комплекс из двух четырехэтажных домов по 3 тыс. кв. м каждый, наглядно продемонстрировала все преимущества новой технологии. Дома из CLT-конструкций значительно легче бетона и не требуют тяжелого фундамента, что важно при строительстве на слабых грунтах в условиях вечной мерзлоты в северных регионах, либо при реконструкции объектов на прежних фундаментах.

Позицию Segezha Group представила Надежда Рязанцева: «Segezha Group сегодня готова предложить самые передовые технологии в строительстве экологичных деревянных малоэтажных и многоэтажных объектов, соответствующих нормам пожарной безопасности, мы обладаем значительным ресурсом для роста производства уже сейчас. Для этого важно завершить актуализацию строительных норм и правил, регламентирующих применение клееных деревянных конструкций при возведении зданий различного назначения и внедрить меры государственной поддержки, способствующие их самому широкому использованию, в том числе при реализации ипотечных программ.

Вопросы развития в России деревянного строительства обсудили парламентарии, руководители профильных департаментов министерств и ведомств, органов исполнительной власти лесных регионов, а также представители крупных лесопромышленных компаний, банков и профессиональных ассоциаций.

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