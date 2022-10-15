Книгу известного политолога Андрея Патралова "Включенное наблюдение" представят в Вологде

Фото: Общественная палата Вологодской области, ВКонтакте.

«Включенное наблюдение» – такой социологический термин дал название книге, которую написал Андрей Патралов. Вологжанам он знаком как политолог, много лет возглавлял центр социальных исследований. Консультант политиков и власть имущих, организатор социологических опросов на Вологодчине, пожалуй, он как никто знает наше общество: и жизнь бизнесменов и чиновников, людей из культурной элиты и проблемы окраин. Андрей Владимирович - вологжанин. Он из поколения тех комсомольцев, что еще недавно стояли «у руля». Например, он друг Алексея Якуничева, много лет проработавшего главой Вологды.

И тем неожиданней его тексты. Автор ярко описывает и годы детства, и время советского застоя. Отличная память, внимание к деталям, доброе отношение к описываемым событиям, язык, не обезображенный канцеляризмами и штампами, сдобренный юмором, знакомые лица и узнаваемые места, чаще это уголки Вологды, все это делает книгу притягательной.

Между тем автор, не смотря на то, что печатался в периодике, в одной из самых тиражных городских газет, может пройти для вологжан незамеченным. Может, потому, что нет парада публикаций и вереницы премий, конъюнктурных книг и многочисленных встреч с читателями?

Но тем не менее книга уже вошла в важный ряд на книжной полке, где стоят издания, написанные о... жизни. Андрею Владимировичу есть что рассказать: это и учеба в местном вузе, и быт молодых учителей, и работа в экспедициях, запечатлеть - что такое комсомол и что значили для советских людей зарубежные поездки.

Отличием книги от многих других можно назвать то, что автор, хотя это историк, не впал в документализм: написанное не лишено художественных достоинств. И еще один плюс, хотя для многих не очевидный: автор не увлечен лакировкой и сюсюканьем.

Книга «Включенное наблюдение» вышла в московском издательстве «Воймега». Туда давно проторили тропку вологодские поэты. Неожиданно, но там была напечатана и эта книга. Большая часть вошедшего в объемный том была написана много дет назад. И, к счастью, не потерялась. Оформлена она современно, неброско, без толстых глянцевых корок и больших портретов автора, - то есть не без вкуса. В оформлении использован рисунок Михаила Копьева.

Встреча с обаятельным и умным рассказчиком состоится 15 октября в 14:00 в зале №14 на Марии Ульянова, 1 (областная библиотека). Вход свободный.

Наша справка: Включенное наблюдение - качественный метод исследования, который позволяет проводить полевое изучение индивидов в их естественной среде и в повседневных жизненных обстоятельствах, то есть изучение социальной группы «изнутри». В отличие от эксперимента включённое наблюдение исследователя свободно от внешнего контроля. Метод хорошо подходит для выяснения внутренней мотивации людей через их деятельность, когда нет возможности узнать это напрямую.

Патралов Андрей Владимирович. Включенное наблюдение : [сборник рассказов] / Андрей Патралов ; на авантитуле рисунок Михаила Копьева. – Москва : Воймега, 2021. – 350, [1] с. : ил. ; 20 см. – 12+. – 300 экз. – ISBN 978-5-6043511-1-6.