У вологодской мартышки Дуни родился то ли мальчик, то ли девочка

Ребенок выглядит здоровеньким и счастливым. Фото: "Ботанический сад. Вологда". ВКонтакте.

У вологодской мартышки Дуни родился детеныш. В Ботаническом саду появился малыш. А вот кто это, мальчик или девочка, остается загадкой.

– Наша Дуня стала мамочкой! В течении нескольких месяцев мама не выпустит дитя из своих объятий и будет безгранично заботиться о нем. Поэтому пол малыша, мы, к сожалению, не узнаем ещё некоторое время, – сообщается на странице Ботанического сада ВКонтакте.

Аппетит у малыша - отменный. Фото "Ботанический сад. Вологда". ВКонтакте.

Но незнание пола малыша не останавливает сотрудников - они предлагают придумать имя для малыша. И самому большому оригиналу будет вручен приз:

– Пишите свои варианты в комментариях, из них мы и выберем имя для нашей очаровательной обезьянки. Имя должно подходить как для мальчика, так и для девочки, ведь пол малыша мы пока не знаем. Автор этого имени получит приз — сертификат на бесплатное семейное посещение Ботанического комплекса.