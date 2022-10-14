Гуманитарную помощь собирали всем миром. Фото: пресс-служба городской Думы Вологды.

Фото: пресс-служба городской Думы Вологды.

Глава Вологды Юрий Сапожников доставил гуманитарную помощь в Алчевск. В городе он встретился со многими жителями города, посетил ряд учреждений. В городе Алчевске Луганской Народной Республики Юрий Сапожников встретился с главой Администрации города Альбертом Апшевым. «Обсудили - как много уже сделано при поддержке нашей области и лично губернатора Олега Кувшинникова, посмотрели объемы и качество работ по восстановлению городской инфраструктуры, перспективы сотрудничества. Будем помогать нашим соотечественникам: воссоединение с Россией на прошедшем референдуме поддержали более 98% жителей ЛНР!» - отметил Юрий Сапожников. Глава Вологды вместе с главврачом Вологодской городской больницы №1, депутатом Думы Павлом Шепринским посетили весь комплекс медучреждений Алчевска.

Фото: пресс-служба городской Думы Вологды.

В том числе - Алчевскую центральную городскую больницу, Центр матери и ребёнка и Алчевский онкологический диспансер. С руководителями учреждений обсуждалась возможность сотрудничества в рамках деятельности Вологодской медицинской ассоциации. Вологжане передали гуманитарную помощь.

Фото: пресс-служба городской Думы Вологды.

Как сообщает пресс-служба Вологодской городской Думы, медикаменты предоставил РСПП Вологодской области, а также сотрудники и родственники пациентов первой городской больницы Вологды. Напомним, Юрий Сапожников - врач. Так что в его силах было оценить потребность в технике, в необходимых ремонтах медучреждений. "Моя задача суммировать эту информацию и представить Губернатору Олегу Кувшинникову. Оборудование в общем и целом минимально достаточное, но есть то, что требует замены. Есть проблема дефицита кадров, не всех врачей хватает, особенно узких специалистов. Но те, кто сейчас в строю - настоящие профессионалы", - поделился впечатлениями Глава Вологды. Также Юрий Сапожников передал в комплексный центр социального обслуживания населения Алчевска партию концентраторов и ультразвуковых приборов для оздоровления и реабилитации проживающих. Гуманитарную помощь доставили и ещё в одно учреждение социального профиля - Алчевское отделение ГУП ЛНР «Республиканский центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение». Здесь занимаются не только дети-инвалиды, но и дети из групп риска в возрасте до 18 лет.