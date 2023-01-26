В Череповце ищут подростка с черным рюкзаком

Фото: ПСО "Ты не один".

В Череповце полиция и волонтеры разыскивают подростка. 15-летний Тимур Сухарев ушел днем из дома 21 января. Горожан просят помочь установить местонахождение молодого человека. Информацию распространяет ПСО "Ты не один".

Молодой человек имеет рост около 163 сантиметров, худощавого телосложения, носит короткую стрижку. Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, чёрный джемпер, тёмные штаны, светлые кроссовки. Особые приметы – в левом ухе серёжка в виде крестика. При себе имел чёрный рюкзак.