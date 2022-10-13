В Вологде выбрали Книгу книг

Издание получило Гран-при конкурса " Вологодская книга"-2021. Фото: Алексей Новоселов, ВКонтакте.

Итоги главного книжного конкурса «Вологодская книга года» подвели в Вологде. На него поступило 384 издания, они представлены на выставке в одном из залов областной библиотеки. Все они поступили в виде обязательного экземпляра или переданы в виде дара.

Лучшей книгой стало издание «Николай Рубцов на Тотемской земле», которое увидело свет благодаря командной работе Тотемского музейного объединения. Оно издано за счет президентского гранта. Название говорит само за себя - это собранные за много лет материалы о пребывании поэта в Тотьме, в Николе. На тотемской земле поэт написал целый корпус стихов, она стала его духовной родиной.

По словам Галины Мартюковой, одного из авторов книги, большой объем собранной информации и иллюстраций пугал, хотелось сократить. Но директор Алексей Новоселов запретил хоть что-либо убирать. Итог впечатляет: с массой иллюстраций, на прекрасной бумаге каждая книга весит 2 килограмма 400 граммов. Книга подготовлена к печати в издательстве "Древности Севера". Другой автор, Алексей Новоселов прокомментировал это радостное событие так: "...к этой безусловной радости примешивается горечь того, что "прекрасная и грустная местность" - рубцовская Никола и окрестности - скоро уйдёт в небытие, как Атлантида. Отчаявшись ждать, когда наконец на родину выдающегося русского поэта ХХ столетия сделают нормальную дорогу. То, что зависело от культуры, мы общими усилиями сделали. Зафиксированы все рубцовские адреса, открыты экотропы, поставлены стенды, открыты 2 государственных музея, 3 школьных, 1 частный. Издана книга, ставшая лучшей. Гранты, фестивали, праздники - всё это есть. А дороги - нет.."

Авторский коллектив великолепной научной книги о животных Вологодской области. Фото: Ольга Кузнецова

Однако, вернемся к конкурсу. Он проходит одиннадцатый раз. Куратор конкурса Любовь Солодухина рассказала об истории конкурса и дне сегодняшнем: "Задумывался сразу как конкурс местных изданий, для популяризации системы обязательного экземпляра, когда все издания региона передаются от авторов и издателей бесплатно в областную библиотеку, выполняющую функции региональной книжной палаты, благодаря чему мы собираем, храним и продвигаем вологодские издания. И, конечно, для популяризации деятельности наиболее талантливых авторов, издателей, полиграфистов, дизайнеров книги и иллюстраторов. Но сразу акцент сделали на краеведение - две из шести номинации специально для этого выделили. Потом добавили детскую. Далее - 2 спецдиплома, с тем же статусом победителя. Сейчас у нас 8 основных номинаций, 2 спецдиплома, Выбор читателя и Книга книг. Лучшие издания года, своего рода Гран-при конкурса..."

Любопытно, что прогнозы редакции, а газета вышла в среду, сбылись. В частности, в материале говорилось: "Мнение редакции может не совпадать с мнением 25 экспертов конкурса, но очень впечатляюще выглядят краеведческие книги и научная литература. А лучшей книгой в номинации «Художественная литература «Поэзия - проза», вероятно, назовут «Избранное» Ольги Фокиной. Книга в областной библиотеке находится единственном экземпляре, она издана в Архангельской области. Очень болеем за жительницу Великого Устюга Любовь Данилову и ее большой труд – вторую книгу дилогии «Река прозрачного времени», понимая, что в России нужно жить долго, издаваться часто, чтобы быть услышанным. А также поддерживаем книгу Людмилы Егоровой, посвященную современной вологодской литературе «Все свои». Книгу довольно неожиданную для нашего научного сообщества, занятого, большей частью, ушедшими авторами. Но в научной номинации главный «слон», видимо, достанется «Энциклопедии «Привычного дела» В.И.Белова». Это грантовая книга нескольких ведущих ученых вышла в юбилейный год нашего классика и просто не может пройти незамеченной..."

Профессор Людмила Егорова. Фото: Ольга Кузнецова

Сергей Баранов и его соавторы с книгой о "Привычном деле" Василия Белова. Фото: Ольга Кузнецова

Так и получилось - Любовь Данилова и Людмила Егорова стали лауреатами, Ольга Фокина и "Энциклопедия..." под редакцией Сергея Юрьевича Баранова - победителями,

Героями книги стали питомцы авторов и Вологда. Фото: Издательство "Древности Севера" ВКонтакте.

А лучшей детской книгой стала "Вологодские приключения Каси и Паси". Осталось только сожалеть, что главные герои книги, питомцы автора и иллюстратора, пес Кася и кот Пася не явились на награждение вместе с Мариной Васильевной и Юлий Судаковой. Надеемся встретиться с ними на презентации.

Итоги XI областного конкурса «Вологодская книга – 2021» ( публикуются по тексту cultinfo.ru):

Лучшее издание о Вологодской области (издательство): Победитель: «Николай Рубцов на Тотемской земле» («Древности Севера») Лауреаты: «Сокровища Северной Фиваиды» (ВОИЦ) «Животный мир Вологодской области» (ВоГУ)

Лучшая книга о Вологодской области (автор): Победитель: Дьяков Иван Александрович, Щекотова Юлия Владимировна. «Госпитали Вологодчины» Лауреаты: Авторский коллектив «Осколки времени. Тотьма на фотографиях 1953-1985 годов» Чернышев Валерий Иванович. «Вологодчина: до и после динозавров»

Лучшее научное издание (автор): Победитель: «Энциклопедия «Привычного дела» В. И. Белова» Лауреаты: Авторский коллектив «Животный мир Вологодской области. Позвоночные животные» Егорова Людмила Владимировна. «Все свои: избранная вологодская литература сегодня»

Лучшее учебное пособие (автор): Победитель: Камкин Александр Васильевич. «История Вологодского края с древнейших времён до конца XV века: учебное пособие для 6 класса» Лауреаты: Гладышева Ольга Константиновна, Глебова Ангелина Аркадьевна, Оленев Сергей Дмитриевич. «Грязовецкая роспись: методическое пособие» Ермилов Владимир Витальевич. «Механика: курс лекций»

Лучшее художественное оформление издания (художник, дизайнер): Победитель: Тихая моя Родина (художник Ятвицкая Дарья Павловна) Лауреаты: Джана Тутунджан (искусствовед Горелькова Юлия Анатольевна) Николай Рубцов на Тотемской земле (дизайнер Судакова Юлия Александровна)

Лучшее полиграфическое исполнение издания (типография): Победитель: Риммер Эльвира Петровна «Череповецкое музейное объединение» (ЧПК) Лауреаты: Шаламов Варлам Тихонович «Четвертая Вологда» (Полиграф-Периодика») Ермаков Дмитрий Анатольевич «Истории старого пня» («Сад-огород»)

Лучшее издание для детей и юношества (автор): Победитель: Васильева Марина Викторовна. «Вологодские приключения Каси и Паси» Лауреаты: Шадрунов Сергей Валериевич. «Птицы на кормушке» Ермаков Дмитрий Анатольевич. «Истории старого пня»

Художественная литература (автор): Победитель: Фокина Ольга Александровна. «Избранное» Лауреаты: Мелехина Наталья Михайловна. «Перевал Волкова» Данилова Любовь Николаевна. «Река прозрачного времени»

Выбор читателя: Чучин Виктор Николаевич. «Чучин корень».

Специальные дипломы:

«Лучшее корпоративное издание»: «Вологодский оптико-механический завод: 50 лет развития».

«Малая родина»: Савельев Михаил Анатольевич. «Взгляд из прошлого: фотографии Белозерского уезда Новгородской губернии начала XX века».

Книга книг. Лучшая книга года – «Николай Рубцов на Тотемской земле».

Специальные дипломы от Общественной палаты Вологодской области: Кувшинников Олег Александрович «Как стать/быть губернатором и остаться в живых» Есипов Валерий Васильевич за книги Шаламова В. Т. «Четвертая Вологда» и «Вишера» Балашова Ирина Борисовна «Вологодская областная картинная галерея. Владимир Валентинович Воропанов» Бакулина Зинаида Константиновна, Попов Сергей Александрович «Образовательный центр-кадетская школа «Корабелы Прионежья» Глазов Михаил Юрьевич «По Вологде пешком: краеведческий квест-альбом» Соснина Любовь Георгиевна «Записки главного хранителя» Кобзарь Елена Федоровна за книги стихов для детей «Сон со вкусом карамели» и «По лужайке напрямик».