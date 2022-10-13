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Общество13 октября 2022 9:20

В Вологде объявлен конкурс на строительство фонтана возле ЦУМа

Он должен появиться к концу осени 2023 года
Иван Чухнин
Раньше перед ЦУМом был фонтан, но это никто не любит вспоминать.

Раньше перед ЦУМом был фонтан, но это никто не любит вспоминать.

Объявлен конкурс на постройку фонтана у ЦУМа стоимостью свыше 100 мон рублей. 13 октября на портале госзакупок появилась информация о конкурсных процедурах по благоустройству площади у ЦУМа с установкой там фонтана. Заявки принимают до 20 октября, подведение итогов конкурса состоится 24 октября 2022 года. К 31 сентября 2023 года контракт должен быть исполнен.

Напомним, 100 миллионов рублей на фонтан Вологде подарил к юбилейному Дню города, к июню 2022 года, губернатор. В июле этого года администрация объявляла конкурс на подведение предварительных работ по подготовке инженерных сетей на площади у ЦУМа стоимостью 13 миллионов рублей, сообщает портал Город Во.

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