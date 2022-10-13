В Вологде объявлен конкурс на строительство фонтана возле ЦУМа

Раньше перед ЦУМом был фонтан, но это никто не любит вспоминать.

Объявлен конкурс на постройку фонтана у ЦУМа стоимостью свыше 100 мон рублей. 13 октября на портале госзакупок появилась информация о конкурсных процедурах по благоустройству площади у ЦУМа с установкой там фонтана. Заявки принимают до 20 октября, подведение итогов конкурса состоится 24 октября 2022 года. К 31 сентября 2023 года контракт должен быть исполнен.

Напомним, 100 миллионов рублей на фонтан Вологде подарил к юбилейному Дню города, к июню 2022 года, губернатор. В июле этого года администрация объявляла конкурс на подведение предварительных работ по подготовке инженерных сетей на площади у ЦУМа стоимостью 13 миллионов рублей, сообщает портал Город Во.