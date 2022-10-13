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Общество13 октября 2022 5:28

Лауреат "Золотой маски" показывает "Мертвые души" в Череповце

Один актер играет 17 ролей
Иван Чухнин
Три актера - а столько ролей! Фото: пресс-служба "Северсталь"

Три актера - а столько ролей! Фото: пресс-служба "Северсталь"

В Череповец два дня , 11 и 12 октября, идет необычный спектакль - "Мертвые души" сыграют три артиста. На одного из артистов выпадет серьезная нагрузка - ему нужно будет сыграть 17 ролей. В Камерном театре проходит очередной показ лучших работ фестиваля "Золотая Маска".

Театр "Поиск" — лауреат "Золотой Маски"–2019, со спектаклем представляют Олег Ермолаев, который перевоплощается в Чичикова, Максим Потапченко и Виктор Чариков играют всех остальных персонажей.

У Потапченко, например, 17 ролей, но было больше, пока не внесли корректировки. Самым тяжелым персонажем, по признанию Максима, стал для него Плюшкин.

Постановка идет на сцене Камерного театра.

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