Бандиты из Вытегры занимались вымогательством, но были осуждены

В Вытегре все еще стоят девяностые. Кадр из сериала "Рекетиры".

Рэкетиры "кошмарили" местного предпринимателя, он был вынужден платить им. Подробности рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Вечером 3 апреля 2020 года на остановке в поселке Депо Вытегорского района Александр Бабенков, Денис Демиденко и Сайхан Умаров на автомобиле «Toyota Land Cruiser 150» подъехали к «AUDI Q7». Они велели водителю выйти из машины, а когда тот отказался, один из бандитов разбил стекло его автомобиля битой. Осколки от стекла порезали мужчине лицо, ему даже пришлось обращаться в больницу.

Через пару дней они вновь нашли предпринимателя и потребовали передавать им 15 числа каждого месяца 15 000 рублей. Это была плата за услугу - оказывать ему покровительство в случае возникновения проблем с другими лицами. В случае отказа они пообещали физически расправиться с предпринимателем.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина согласился на условия вымогателей. И с 3 апреля 2020 года по 16 декабря 2021 года он переводил деньги на указанный счет. Всего было переведено 300 тысяч рублей.

«В ночь на 11 апреля 2021 года уже другой местный житель возле ресторана в городе Вытегра стал очевидцем конфликта, в котором участвовал его знакомый. В этот период в г. Вытегре стали распространятся недостоверные сведения о том, что его знакомый собирает людей для разбирательства с обидчиком и Бабенковым, Демиденко и Умаровым, которые не участвовали в конфликте. Бабенков, Демиденко и Умаров, возложив ответственность за распространение недостоверных сведений на очевидца конфликта, вечером этого же дня нанесли ему несколько ударов по голове и после предъявили требование незамедлительной передачи им денежных средств в размере 10000 рублей, угрожая в случае промедления увеличить сумму до 20000 рублей. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, передал им денежные средства», — рассказали в пресс-службе судов.

И только после этого на авансцену выступили сотрудники УФСБ. Возбуждено уголовное дело, оно дошло до суда. Суд признал подсудимых виновными и назначил по совокупности преступлений окончательное наказание:

— Александру Бабенкову в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год;

— Денису Демиденко в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

— Сайхану Умарову — в виде пяти лет семи месяцев тринадцати дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок один год.