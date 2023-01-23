В Вологде 26 января откроются сразу две выставки

Работа Агнии Шаньгиной

В Вологде 26 января в 18:00 состоится открытие сразу двух выставок в галерее современного искусства «Красный Мост». Вологжан приглашают оценить работы Елены Цицулиной «Лики. Образы. Воспоминания» и Агнии Шаньгиной «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю». Вход свободный.

Елена Цицулина живет и работает в Ростове Великом. На выставке художница представила живопись и графику, портреты и пейзажи, сюжетом для которых выступают родной Тырныауз, горы Кавказа и город Нальчик. Часть экспозиции занимают фрески, созданные Еленой по мотивам древних росписей и фресок.

«Про Тырныауз сама не могу писать. Могу сказать, что это место, где я была счастлива, хоть и было много другого. Помню эти горы, огромные скалы, которые нависали над тобой, они были очень близко, и хотелось туда подняться и посмотреть сверху. Куда мы с детьми и поднимались, и ходили очень далеко в лес на несколько километров, и ничего не боялись. Казалось, что за этими горами что-то интересное, другой мир. Солнце слепило глаза, а камни всегда были под ногами. Любила стоять у потока шумного Баксана и смотреть, не выплывет ли кто оттуда. Он иногда менял цвет и превращался в желтую реку весной, а я стояла на висячем мосту, на ветру и слушала, как он шумит», — говорит Елена Цицулина.

Агния Шаньгина живет и работает в деревне Черевково Красноборского района Архангельской области. Она представит вологжанам текстильные работы.

«Моя жизнь проходит в небольшом селе тихо, неспешно и незаметно: за чаем из самовара, за подглядыванием за долгими сумерками, за проскальзывающими сквозь пальцы белыми ночами, за разглядыванием птиц из окна, за пирогами из печи, за прогулками с собакой по полю, зарастающему лесом. Работы на выставке „Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю“ об этом: о тихой жизни, старинных домах, окнах, праздниках, воспоминаниях. О том, что было и будет, и о том, чему уж не бывать. Шитые „допотопным“ швом на старых заштопанных платках, кусочках домоткани, обрывках кружевных подзоров, на белых простынях советских времен, обрезках ситца, льна, всевозможных и невозможных тканях с историей. „Что в глаза, то и в ручки“ — так говаривала моя прабабушка. Собрать, запомнить, сохранить, как умею, как могу. И ткани, и дерево, и дома, и церквы. Работаю с текстилем и деревом, вдохновляясь сюжетами народной северной росписи и деревянного зодчества», — говорит о своем творчестве Агния Шаньгина.