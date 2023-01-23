В Вологде в Дворянском собрании пройдет бал

Кто поверит - что на дворе 21 век? фото: пресс-служба областной филармонии.

Мода может быть опасной. А может быть спасительной. Ведь кринолины и убивали, и спасали модниц. В Вологодской филармонии пройдет бал, посвященный кринолину. Организатором мероприятия выступило историческое общество "Magie de la Danse". На этот раз музыкально-танцевальный вечер носит загадочное название «Ах! Этот кринолин!».

Кринолин - это каркас в виде нижней юбки, поверх которого надевают следующий слой юбок или платье. Эти конструкции используются и сейчас, например, для свадебных туалетов. А вот дамы прошлого, причем всех сословий, такое носили ежедневно. Как рассказывают знатоки мод прошлых веков, столь пышные платья не всегда позволяли пройти в дверь. При падении или неудачной попытке сесть кринолин мог деформироваться. А представьте трудности, которые возникали при перевозке туалетов! Но главная опасность состояла в том, что в быту использовались лампы и свечи, от которых громоздкие платья нередко загорались, так что модницы получали ожоги и даже гибли. Впрочем, известен случай, когда кринолин спас жизнь. В 1885 году Сара Энн Хенли, после ссоры с любимым, прыгнула с Клифтонского моста и выжила после падения с высоты 75 метров! Считается, что именно кринолин смягчил её падение - выступил в роли парашюта. Дефиле платьев с кринолином откроет вечер, а завершится он мастер-классом по бальным танцам прошлых столетий. В залах бывшего Дворянского собрания гости разучат красивые, но несложные танцы: полонез, галоп и котильон с вальсом.

«Подобные музыкально-танцевальные вечера для нас это все еще эксперимент, хотя проходят уже не первый раз и полюбились публике. И мы таким экспериментам рады. На прошлом вечере сам лично танцевал и полонез, и котильон. Интересное, познавательное дефиле, танцевальный мастер-класс в Татьянин день для нас повторят две Татьяны: Воробьева и Деркач. Девушки – основательницы исторического общества "Magie de la Danse"», - рассказал генеральный директор Вологодской филармонии Денис Саничев.

Мероприятие пройдет 25 января в здании областной филармонии.