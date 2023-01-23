УФАС требует убрать нецензурную рекламу с улиц Вологды

Вологодское УФАС выступило в защиту вологжан от скандальной рекламы. Речь идет о службе доставки суши и роллов на буку «Ё». ФАС выдало предписание индивидуальному предпринимателю: потребовало убрать признанную ненадлежащей рекламу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, реклама сети доставки суши и роллов «ЁбиДоёби» с наименованиями «ЁбиСуёби», «КуниЛи» распространялась на рекламных конструкциях в Вологде. Скандальные баннеры замечены на перекрестке улиц Герцена и Предтеченской, а также по улице Ленинградская - Беляевская ветка; на перекрестке Пошехонского шоссе и улицы Петина, вблизи Молкомбината; по улице Ленинградской у торгового центра «Форум».

Изначально дело по признакам нарушения Закона о рекламе было возбуждено в отношении ООО «ЁбиДоёби». Позднее к участию в рассмотрении дела был привлечен рекламодатель - индивидуальный предприниматель.

Как сообщает пресс-служба, "Все члены общественно-консультативного совета по рекламе при Вологодском УФАС единогласно признали, что в этой рекламе использовано бранное слово (или легко считываемое производное от бранного слова) на всем известную букву Ё. Такое использование подобных слов недопустимо с точки зрения норм морали и нравственности".

ООО «ЁбиДоёби» и предприниматель на заседании комиссии УФАС поясняли, что нецензурщина – это всего лишь набранный русскими буквами японский текст, означающий «День недели – суббота». Тем не менее, антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей.

Вологодское УФАС выдало предписание - до 20 февраля убрать эту рекламу с улиц города.