Более миллиона рублей за неделю собрали в рамках акции помощи военнослужащим и мобилизованным

Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте.

Вологжане активно собирают помощь военнослужащим и мобилизованным. Более миллиона рублей только за неделю собрали в рамках акции помощи.

Акция помощи военнослужащим и мобилизованным «Помогаем нашим. Zа Победу» стартовала в Вологодской области 3 октября. Напомним, в конце сентября председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, Глава Вологды Юрий Сапожников, Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони и Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Вологодской области, депутат Вологодской городской Думы Алла Климова побывали в учебном центре в Костроме, где проходят подготовку мобилизованные из Вологодской области. Они ознакомились с бытом бойцов, условиями жизни, узнали - в чем нуждаются.

Решено, что нехватку вещевого довольствия будет восполнять область. «Чтобы решить вопросы максимально оперативно и централизованно закупить одежду и оборудование для всех участников, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, было решено подключить бизнес», - рассказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко. «С зампредседателя ЗСО Романом Завариным мы обратились к вологодским предпринимателям в рамках акции помощи. На собранные средства будут закуплены индивидуальные дополнительные детали экипировки согласно пожеланиям наших мобилизованных земляков – в том числе дополнительные пояса, рюкзаки, сланцы для посещения бани, балаклавы», – отметил Глава Вологды Юрий Сапожников. Как сообщает пресс-служба городской Думы, акция реализуется в партнерстве с Вологодским региональным отделением Общероссийского Народного Фронта и благотворительным фондом «Содействие», который выступает организатором сбора средств, при поддержке Губернатора области и Правительства, Законодательного Собрания Вологодской области. Как стало известно, в ходе оперативного совещания губернатор Олег Кувшинников сообщил, что члены правительства Вологодской области приняли решение перечислить средства в размере однодневного заработка на оказание дополнительной помощи мобилизованным и их семьям. Также глава региона призвал всех муниципальных и государственных служащих присоединиться к этой инициативе.