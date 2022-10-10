Бассейн «Лагуна» в Вологде - это спорт, красота и здоровье

На SUP-доске в бассейне? Это реально.

Бассейн "Лагуна" находится на пересечении транспортных магистралей - добираться до него очень удобно.

Бассейн «Лагуна» - это, в первую очередь, конечно, спорт. Вот и в ближайшие дни здесь пройдут соревнования по плаванию. Желающих состязаться набралось так много, что начало стартов пришлось разбить по дистанциям.

Вот что сказала директор бассейна Светлана Александровна Данилова:

- Соревнований по плаванию у нас, действительно, в этом году запланировано немало. Даже в штат ввели организатора – он будет заниматься проведением соревнований в нашем бассейне, и выездными соревнованиями наших спортсменов по Вологде и в другие города. Каждые состязания для спортсменов – это опыт и ступенька к следующим победам.

Ежегодно в бассейн приводят много детей. Кто-то хочет научить ребенка важному, тому, что обязательно пригодится в жизни: плавать и не бояться воды. Кто-то желает, чтобы ребенок занялся спортом и, конечно, каждый мечтает, чтобы он закалился и стал здоровее. Не секрет, что плавание – один из немногих гармоничных видов спорта: в нем задействованы практически все мышцы, оно снимает нервные перегрузки, улучшает осанку, укрепляет иммунитет.

Конечно, спортивная группа – это особая каста. Чтобы попасть туда нужно показать не только свои данные и интерес к занятиям, но и бойцовский характер. Кого-то приглашают тренера, кто-то специально готовится - посещает в бассейне подготовительную группу.

Спортсмены активно участвуют в соревнованиях. Держать экзамен на скорость приходится не только в своей «Лагуне». Знакомы ребятам и другие бассейны Вологды, выезжают они на состязания и в другие города. И добиваются побед.

Так, с 22 по 24 сентября на базе плавательного бассейна спортшколы Великоустюгского района прошел Кубок Деда Мороза. В упорной борьбе команда "Лагуна" стала серебряным призёром. При этом ребята установили сразу два рекорда Вологодской области по плаванию. В первый день, став чемпионом области, Иван Киселев обновил свой рекорд на дистанции 50 метров брассом. А в заключительный день соревнований Данил Бакай установил рекорд на дистанции 200 метров - комплексное плавание, также став чемпионом Вологодской области.На дистанции 100 метров брассом Данил выполнил норматив Мастера спорта России.

Вологжане удачно выступили на Кубке Деда Мороза: сам зимний волшебник приходил их поздравить.

Поездка в Великий Устюг: было здорово!

Будущие и настоящие чемпионы. Сентябрь, Великий Устюг.

А доска почета, чемпионов, победителей первенств и призёров выглядит так:

Иван Киселев (6 золотых),

Данил Бакай (4 золотых, 2 серебряные),

Егор Немчинов (1 золотая, 2 серебряные),

Георгий Сергеев (3 серебряные),

Алексей Коковин (2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая),

Максим Крылов (призёр первенства),

Илья Сысоев (призёр первенства),

Александр Кузьмич (1 серебряная, 1 бронзовая),

Глеб Пахолков (2 серебряные),

Антон Ведёрников (1 бронзовая),

Надежда Маликова (1 серебряная),

Ксения Мамаева (1 серебряная, 1 бронзовая),

Анастасия Кокунина(1 золотая, 1 серебряная).

Конечно, в таких результатах неоценимая заслуга тренера - Андрея Львовича Алешина, а также родителей.

Череповец: первый опыт и первые удачи.

Пока спортсмены основного состава команды "Лагуна" боролись за Кубок Деда Мороза, ребята из второго состава, а это спортивно-подготовительная группа тренера Татьяны Николаевны Курициной, 23- 24 сентября участвовали в Кубке города Череповца по плаванию. Маша Томилова стала бронзовым призёром соревнований, подтвердив 3 взрослый разряд. Ярослав Власов также подтвердил 3 взрослый разряд, А Анастасия Мытник и Александра Фурсова впервые выполнили 3-й взрослый разряд. Это первые выездные соревнования для ребят, но, по словам тренера, они не растерялись и достойно выступали оба дня, улучшив свои результаты. И, несомненно, получили огромный заряд и мотивацию на предстоящий соревновательный год.

Бассейн второй год участвует в городской программе обучения плаванию второклассников окрестных школ. Каждый школьник, проходя курс, получает навыки - как вести себя на глубине. В «Лагуне» много сил отдается детям и подросткам. Однако сюда спешат люди всех возрастов - научиться держаться на воде никогда не поздно. Тем более пенсионерам, например, полагается скида. И это как раз тот возраст, когда многие начинаются задумываться о здоровье.

Кроме традиционной аквааэробики – кстати, это прекрасное средство подзарядиться энергией и скинуть стресс, ведется набор в группу АКВАФИТ. Занятие длится 1,5 часа и делится на два блока: растяжка и укрепление мышц и суставов в зале и далее силовая нагрузка в воде.

Так же в бассейне «Лагуна» проводятся занятия по новым направлениям фитнеса, таким как йога и ФитнесИнтенсив на SUP-борде. Те, кто подустал заниматься в зале, на твердом полу, может попробовать сделать это на воде. И практически всем это нравится. Тренировки проходят в совершенно новом ключе: ведь для того, чтобы сохранить равновесие, держать баланс, приходится прилагать немало усилий.

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Йога на воде - это не обязательно сложные асаны, достаточно просто помедитировать. Новые ощущения и новые эмоции – разве этого мало? Кроме того, SUP-йога – это красиво.

По всем остальным вопросам, в том числе по покупке абонементов и себе, и в подарок, о наличии свободных дорожек, об услугах индивидуального тренера звоните по телефону 51 00 40

И вас ждут - на Окружном шоссе, 7А

Проезд автобусами 12,15, 16, 40,42, 48, троллейбусом 4.