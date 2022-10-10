Электронные услуги ФСС: делаем жизнь граждан проще

За круглым столом встретятся работники Вологодского регионального отделения ФСС РФ во главе с и.о. управляющего отделением Анастасией Сурогиной, представители предприятий, общественных организаций и журналисты региональных СМИ.

Спикеры и приглашенные в очном режиме обсудят несколько важных и интересных тем, которые затрагивают значительное количество вологжан, и помогут разобраться в таких темах, как:

- Проактивное назначение выплат по обязательному социальному страхованию;

- Реализация программы субсидирования найма безработных граждан в Вологодской области;

- Электронный сертификат на ТСР (технические средства реабилитации).

Все желающие присоединиться к данному круглому столу смогут сделать это в режиме онлайн трансляции, ссылку на которую вы сможете найти в анонсе.