Более 60 сельских учителей Вологодчины получили единовременную выплату

Молодых учителей директор Присухонской основной школы Светлана Кривошеина очень ценит. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Более 60 педагогов, работающих в сельских школах, воспользовались возможностью получения единовременной выплаты.

Напомним, соответствующий областной закон был принят в 2021 году и действует с июля. Закон призван решить одну из главных проблем образовательной системы – нехватку учителей в сельских школах. На момент его принятия в регионе насчитывалось 172 вакантных должности. К январю 2023 года этот показатель уменьшился до 105.

Согласно закону в Вологодской области размер единовременной выплаты сейчас составляет 500 тысяч рублей. Напомним, срок обязательного трудоустройства педагога составляет 5 лет.

Ранее эти цифры составляли 100 тысяч рублей и 3 года.

Ещё одно изменение касается опыта работы. Раньше право на единовременную выплату получали только молодые учителя, впервые поступившие на работу. Сейчас это и те, кто трудился в городе, но решил стать сельским учителем. В обоих случаях важно, чтобы возраст не превышал 35 лет.

Всего за полтора года единовременную выплату получили 63 педагога из 12 муниципалитетов. 47 из них пришли работать в школу после окончания образовательного учреждения, ещё 16 отправились в сельские школы из городской черты. Лидером по использованию закона стал Вологодский район – здесь удалось привлечь 21 начинающего педагога и 9 с опытом работы в городских школах.

Например, в Присухонскую основную школу в деревне Фофанцево Вологодского района пришли работать сразу два педагога - Екатерина Копылова и Екатерина Блохина. Теперь в образовательном учреждении кадровый вопрос стоит не столь остро.

«На законодательном уровне мы создаём благоприятные условия для привлечения и поддержки педагогов, работающих в сельской местности. В 2023 году на реализацию закона «О единовременной выплате…» в областном бюджете заложено 12,5 млн рублей. Это позволит привлечь в сельские школы региона 25 педагогов», - заявил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Напомним, также в прошлом году областные депутаты продлили до 2024 года предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. Размер выплат – 1 млн рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие образования».