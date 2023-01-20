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Общество20 января 2023 10:12

Более 60 сельских учителей Вологодчины получили единовременную выплату

Программа действует полтора года
Иван Чухнин
Молодых учителей директор Присухонской основной школы Светлана Кривошеина очень ценит.

Молодых учителей директор Присухонской основной школы Светлана Кривошеина очень ценит.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Более 60 педагогов, работающих в сельских школах, воспользовались возможностью получения единовременной выплаты.

Напомним, соответствующий областной закон был принят в 2021 году и действует с июля. Закон призван решить одну из главных проблем образовательной системы – нехватку учителей в сельских школах. На момент его принятия в регионе насчитывалось 172 вакантных должности. К январю 2023 года этот показатель уменьшился до 105.

Согласно закону в Вологодской области размер единовременной выплаты сейчас составляет 500 тысяч рублей. Напомним, срок обязательного трудоустройства педагога составляет 5 лет.

Ранее эти цифры составляли 100 тысяч рублей и 3 года.

Ещё одно изменение касается опыта работы. Раньше право на единовременную выплату получали только молодые учителя, впервые поступившие на работу. Сейчас это и те, кто трудился в городе, но решил стать сельским учителем. В обоих случаях важно, чтобы возраст не превышал 35 лет.

Всего за полтора года единовременную выплату получили 63 педагога из 12 муниципалитетов. 47 из них пришли работать в школу после окончания образовательного учреждения, ещё 16 отправились в сельские школы из городской черты. Лидером по использованию закона стал Вологодский район – здесь удалось привлечь 21 начинающего педагога и 9 с опытом работы в городских школах.

Например, в Присухонскую основную школу в деревне Фофанцево Вологодского района пришли работать сразу два педагога - Екатерина Копылова и Екатерина Блохина. Теперь в образовательном учреждении кадровый вопрос стоит не столь остро.

«На законодательном уровне мы создаём благоприятные условия для привлечения и поддержки педагогов, работающих в сельской местности. В 2023 году на реализацию закона «О единовременной выплате…» в областном бюджете заложено 12,5 млн рублей. Это позволит привлечь в сельские школы региона 25 педагогов», - заявил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Напомним, также в прошлом году областные депутаты продлили до 2024 года предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. Размер выплат – 1 млн рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие образования».

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