Сокольский ДОК внедрил рационализаторские идеи своих работников

Рационализация производственных процессов на Сокольском ДОК Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») проходит в рамках общекорпоративного проекта «Фабрика идей». Так, в прошлом году Технический совет комбината рассмотрел 86 рационализаторских предложений сотрудников. Из них одобрили 73 идеи, 38 – уже внедрили в производственные процессы, 11 – реализуют в ближайшее время.

Авторам перспективных идей выплачивается вознаграждение. Оно устанавливается по трехфакторной модели, учитывающей экономический эффект, охват производства и сложность задачи. В прошлом году выплатили 120 тыс. руб. премиальных.

«Фабрика идей» существует на комбинате с декабря 2021 года. Основные цели – развитие профессионализма коллектива, повышение производственной эффективности за счет сокращения ремонтных работ и объема бракованной продукции.

«Энергией рационализаторства заряжается всё большее количество сотрудников. Качество предложений в 2022 году выросло на порядок, в том числе в сфере импортозамещения. Мы также сократили время от рассмотрения идеи до её внедрения. «Фабрика идей» - один из важнейших инструментов повышения эффективности на производстве и совершенствования рабочих процессов, возможность постоянного развития творческого потенциала сотрудников в интересах компании, мотивация на достижение конкретного результата. Это то, что мы можем делать здесь и сейчас своими силами», - говорит генеральный директор АО «С-ДОК» Константин Пастухов.

Лучшими рационализаторами прошлого года на комбинате признаны главный энергетик Виктор Фокин, победивший в номинации «Новатор АО «С-ДОК», и электромонтер лесоподготовительного цеха Юрий Федотовский – лидер в номинации «Лучший молодой рационализатор».

Так, Виктор Фокин для экономии энергии предложил модернизировать схему станции сбора конденсата и улучшить значение РН питательной воды в деаэраторной установке. Электромонтер Юрий Федотовский совместно с оператором окорочной линии Владимиром Русаковым подсказал альтернативный алгоритм управления скребковыми транспортерами отходов производства на линии окорки в лесопильном цехе.

Есть и другие успешные примеры. Например, инженер-программист Дмитрий Гришин выдвинул идею замены европейских запчастей к обрабатывающему центру SCM цеха CLT отечественными аналогами. Энергетик пеллетного производства Андрей Колесов подсказал новый алгоритм управления арматурой противопожарного водопровода для повышения эффективности системы искрогашения.

Свои рационализаторские предложения сотрудники оставляют в специальных почтовых ящиках в цехах, направляют онлайн или передают лично в проектный офис. В этом году сбор и внедрение лучших идей будут продолжены.

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