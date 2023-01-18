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Общество18 января 2023 6:00

Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России" за отдых в Дубае

Депутатам не рекомендовали проводить отпуск за границей
Иван Чухнин
Однопартийцы единогласно изгнали Дениса Долженко из своих рядов.

Однопартийцы единогласно изгнали Дениса Долженко из своих рядов.

Депутат Денис Долженко исключен из фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Вологодской области. Вопрос об освобождении депутата от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности будет рассмотрен через неделю.

Депутат, по мнению многих, "утратил связь с реальностью". Фото: Денис Долженко, ВК.

Депутат, по мнению многих, "утратил связь с реальностью". Фото: Денис Долженко, ВК.

Заседание депутатского объединения прошло в Вологде. В центре внимания парламентариев оказался скандал, вызванный публикацией фотографии на странице депутата и его последующие пояснения. Он проводил отпуск в Дубае.

«Решением членов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Вологодской области Денис Евгеньевич Долженко, поведение которого вызвало возмущение в соцсетях, исключен из состава депутатского объединения, - заявил лидер фракции "Единая Россия" единороссов и председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко. - Таким образом, теперь фракция состоит из 23 человек. На ближайшей сессии областного парламента мы официально уведомим об этом коллег-депутатов. Кроме того, мы инициировали процедуру освобождения Дениса Евгеньевича от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности. Этот вопрос будет также рассмотрен на сессии 25 января».

Напомним, в новогодние праздники Денис Долженко опубликовал в социальных сетях фотографию с отдыха за рубежом. При этом он поясняя, что неплохо утеплился. "Публикация на фоне современной геополитической ситуации вызвала негативный резонанс в обществе", - констатировали коллеги.

Оценку дали и московские однопартийцы, и вологодский губернатор, и обычные граждане.

Решением Президиума Генсовета партии Денис Долженко был исключен из сторонников «Единой России» в связи с тем, что депутат «совершил дискредитирующие партию действия». Вопрос о публичном поведении Дениса Долженко накануне был рассмотрен на расширенном заседании постоянного комитета ЗСО по регламенту и депутатской деятельности. Как сообщает пресс-служба ЗСО, коллеги депутата осудили его действия, дискредитирующие органы государственной власти в целом.

17 января утром вопрос об исключении парламентария из фракции был согласован на заседании Президиума Регионального политсовета ВРО партии «Единая Россия».

Кроме того, по итогам заседания Президиум Регионального политсовета рекомендовал членам и сторонникам «Единой России», занимающим государственные и муниципальные должности, воздержаться от проведения отпусков за пределами Российской Федерации в связи с событиями, которые сейчас происходят в стране. На заседании фракции депутаты единогласно поддержали оба предложения.

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