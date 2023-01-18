Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России" за отдых в Дубае

Однопартийцы единогласно изгнали Дениса Долженко из своих рядов.

Депутат Денис Долженко исключен из фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Вологодской области. Вопрос об освобождении депутата от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности будет рассмотрен через неделю.

Депутат, по мнению многих, "утратил связь с реальностью". Фото: Денис Долженко, ВК.

Заседание депутатского объединения прошло в Вологде. В центре внимания парламентариев оказался скандал, вызванный публикацией фотографии на странице депутата и его последующие пояснения. Он проводил отпуск в Дубае.

«Решением членов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Вологодской области Денис Евгеньевич Долженко, поведение которого вызвало возмущение в соцсетях, исключен из состава депутатского объединения, - заявил лидер фракции "Единая Россия" единороссов и председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко. - Таким образом, теперь фракция состоит из 23 человек. На ближайшей сессии областного парламента мы официально уведомим об этом коллег-депутатов. Кроме того, мы инициировали процедуру освобождения Дениса Евгеньевича от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности. Этот вопрос будет также рассмотрен на сессии 25 января».

Напомним, в новогодние праздники Денис Долженко опубликовал в социальных сетях фотографию с отдыха за рубежом. При этом он поясняя, что неплохо утеплился. "Публикация на фоне современной геополитической ситуации вызвала негативный резонанс в обществе", - констатировали коллеги.

Оценку дали и московские однопартийцы, и вологодский губернатор, и обычные граждане.

Решением Президиума Генсовета партии Денис Долженко был исключен из сторонников «Единой России» в связи с тем, что депутат «совершил дискредитирующие партию действия». Вопрос о публичном поведении Дениса Долженко накануне был рассмотрен на расширенном заседании постоянного комитета ЗСО по регламенту и депутатской деятельности. Как сообщает пресс-служба ЗСО, коллеги депутата осудили его действия, дискредитирующие органы государственной власти в целом.

17 января утром вопрос об исключении парламентария из фракции был согласован на заседании Президиума Регионального политсовета ВРО партии «Единая Россия».

Кроме того, по итогам заседания Президиум Регионального политсовета рекомендовал членам и сторонникам «Единой России», занимающим государственные и муниципальные должности, воздержаться от проведения отпусков за пределами Российской Федерации в связи с событиями, которые сейчас происходят в стране. На заседании фракции депутаты единогласно поддержали оба предложения.