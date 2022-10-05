АО" Абиогрупп": эффективность и качество

В таком коллективе работа - в радость.

АО "Абиогрупп" - уникальное предприятие Северо-Запада, успешно работающее в Шекснинском районе. Активный участник выставок, экологических симпозиумов и научно-практических конференций российского и международного уровня, его знают не только в стране, но и за рубежом. Многие сельскохозяйственные предприятия из России и промышленные из других стран стали его партнерами. Без помощи, сотрудничества с «Абиогрупп», сложно представить современные сельскохозяйственные производства.

"Абиогрупп" многие годы сохраняет позицию ведущего завода по переработке биологических отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств в Северо-Западном регионе России. Динамикой развития бизнеса можно вдохновляться. В 2008 году он начинался с импорта рыбной муки. Затем было решено самим производить кормовую добавку для животных. Выбор пал на мясокостную муку - главный источник протеина.

Сейчас, спустя годы, виден результат. Если еще несколько дет назад мясокостную муку, важнейший компонент кормов для животных, покупали в основном за рубежом, теперь ее везут из Вологодской области.

Продукция заменила импорт.

К этому результату привели усилия всего коллектива. За два года был построен биотехнологический завод, он разместился на территории Индустриального парка «Шексна». При нем создан свой транспортный цех – спецтехника на базе КамАЗов и Сканий обеспечивает надежную связь с партнерами. На уникальное предприятие пришли работать профессиональные кадры. И высокотехнологичное предприятие начало выпускать первую продукцию. Оно стало верным помощником для сельхозпереработчиков: санитарные требования к утилизации биоотходов ужесточались, а «Биотек» брал решение проблем на себя.

В этом году заводу юбилей - исполняется 10 лет. Чтобы справляться с растущими объемами требуется все время наращивать мощности. И это происходит. Например, если в начале пути было два варочных котла. в этом, юбилейном году, был доставлен и введен в эксплуатацию пятый, с успехом прошли пуско-наладочные работы, начала работать очередная производственная линия.

Новая производственная линия появилась на предприятии в этом году

Достойные предприятия есть не только в столицах

Растет производство, а это значит - увеличиваются налоговые отчисления в бюджет, и, что немаловажно, появляются новые рабочие места. АО «Абиогруппп» - один из активных и добросовестных работодателей. За труд здесь получают достойную зарплату, обеспечивается полный социальный пакет. Важно, что для желающих развиваться есть возможность карьерного роста. Впрочем, учатся работать эффективно здесь практически все. А бонусом можно назвать коллектив, где царят взаимоуважение и взаимовыручка. Текучка здесь отсутствует. Предприятие по развитию уже является не просто местной организацией, оно не уступает многим федеральным компаниям. Внедрена система менеджмента качества, поэтому здесь могут предоставить рабочие места специалистам из разных регионов. И сейчас, в связи с расширением производства, требуются люди разных специальностей - операторы, инженеры, сварщики, водители. Для многих становится открытием, что хорошо оплачиваемую работу в титулованной, процветающей экологической компании, выпускающей востребованную продукцию, - то есть то, что зачастую ищут в столицах, можно найти в Вологодской области. И здесь готовы принять на работу жителей других регионов.

О стабильности, точнее, развитии компании говорит тот факт, что у «Абиогрупп» растет число партнеров – это предприятия разных стран. Со многими из них "Абиогрупп" работает с момента основания. География сотрудничества ширится - это и Вологодская, Ленинградская, Московская, Ивановская, Ярославская, Костромская, Липецкая, Тамбовская, Курская области, Краснодарский край и другие регионы. Часть продукции поставляется на международный рынок. Всегда это результат целенаправленной работы, кропотливого труда, и в фокусе внимания - качество. Получение необходимых сертификатов - это каждый раз экзамен на профессионализм всех сотрудников, отлаженность всего производственного цикла, который АО «Абиогрупп» сдает на отлично.

Качество - это важно

Продукция предприятия - мясокостная мука и технический жир животного происхождения, востребованы. Мясокостная мука – важнейшая составляющая кормов для животных, технический жир используется в химической промышленности для производства моющих средств и технических масел, за пределами страны – в косметической промышленности и для производства биотоплива. Все это важные и перспективные направления, так что прогнозируется, что рынок сбыта практически не ограничен. За качеством продукции налажен контроль: за ним на всех этапах производства следит аттестованная лаборатория. Строгий ветеринарный и санитарный контроль, тестирование на соответствие мировым нормам и требованиям – это залог стабильности: репутация предприятия наработана годами.

И все это не остается незамеченным. Предприятию сегодня есть чем гордится. АО «Абиогрупп» не раз становился победителями Всероссийского конкурса "Экспортер года", в состав жюри которого входят представители профильных ведомств, крупнейших бизнес-сообществ. О престижности конкурса говорит такой факт, что в прошлом году в конкурсе участвовало более 1,8 тысячи крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, АО«Абиогруппп» – это передовое предприятие международного уровня; это коллектив, где трудятся профессионалы; где ставятся высокие цели и делается все для их достижения.

Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Коллектив АО "Абиогрупп" поздравляет вас с профессиональным праздником.

Уважаемые коллеги и партнеры!

Желаем вам стабильности, высоких целей и их достижения! Пусть все трудности будут успешно преодолены.

Мы всегда открыты для сотрудничества.

Фото предоставлено АО "Абиогрупп".