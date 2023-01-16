В Череповце осудили грабителя, жестоко убившего многодетную мать в ее доме 18 лет назад

В Череповце осудили 45-летнего местного жителя за разбой и убийство, произошедшее 18 лет назад. Преступление долгое время не могли раскрыть, но следователям все-таки удалось собрать достаточные доказательства. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

В январе 2005 года в квартире дома на улице Олимпийской мужчина обнаружил труп бывшей жены, которая проживала вместе с ним. Как установило следствие и суд, местный житель взял молоток и отправился грабить незнакомое жилье. В доме он застал череповчанку и несколько раз ударил хозяйку по голове, а потом задушил свою жертву, поочередно обмотав ее шею полотенцем, веревкой и электрическим шнуром. Грабитель забрал имущество на сумму в 13 тысяч рублей и скрылся.

Подсудимый с обвинением не согласился. Суд освободил его от наказания за разбой в связи с истечением срока давности, а за убийство приговорил к 18 годам колонии строгого режима. С мужчины также взыскали по 1 млн рублей в пользу каждого из троих детей погибшей.