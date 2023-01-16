Зимнее путешествие поезда Деда Мороза претендует на Книгу рекордов Гиннесса

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Поезд Деда Мороза может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Самый длинный маршрут, пройденный поездом, заслуживает этого, считает вологодский губернатор Олег Кувшинников. Он заявил: «Более 33 тысяч километров проехал «Поезд Деда Мороза» во время своего большого зимнего путешествия в этом сезоне. На данный момент это самый длинный маршрут в мире, пройденный одним поездом. В ближайшее время мы подадим соответствующую заявку в Книгу рекордов России».

Мобильная резиденция была в пути 85 дней. Всего по стране было сделано более 120 остановок на станциях, включая Владивосток.

«Проект успешно реализуется второй год подряд при поддержке компании «РЖД». И он обязательно будет продолжен. Об этом мы договорились на встрече с заместителем генерального директора компании Дмитрием Пеговым. С каждым годом мы будем увеличивать географию поезда», — пообещал Олег Кувшинников.

В Вологодской области поезд остановился для встреч волшебника с детворой в Вологде и Череповце.