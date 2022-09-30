Вологда будет экономить электроэнергию за счет подрядчика

Работы закончатся уже в октябре. Фото: Администрация Вологды.

Замена светильников на магистральных улицах началась в Вологде. В Вологде реализуется комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности. На одном из участков проведения работ побывал мэр города Сергей Воропанов.

Энергосервисный контракт был подписан летом с компанией «Световые технологии ЭСКО». Они создали виртуальную карту, показывающую этапы работ. В настоящий момент выполнено порядка 70 %, то есть из 10212 старых, в большей части ламповых, светильников в городе установлено 6500 светодиодных. Это улицы, дворы, межквартальные проезды.

Благодаря энергосервисному контракту город не потратит на замену средства из бюджета, а затраты подрядчика окупаются за счет экономии.

«Вдвойне приятно, что бюджет не тратит ни копейки, а жители Вологды уже сейчас получают качественное освещение тротуаров и улиц города. Мы постарались сделать так, что контракт у нас заканчивается в конце октября – как раз начинается период, когда темно, мало света, мокрая дорога. Посмотрим в рабочих условиях, какой эффект дадут новые современные светильники», - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В данный момент работы ведутся на улице Конева, где планируется замена 99 приборов в рамках энергосервисного контракта. На замену одного светильника в среднем уходит 15-20 минут. Специалисты демонтируют старый провод, убирают прежний светильник. Далее заводят новый провод, устанавливают светодиодный светильник. Далее необходимо обеспечить правильный угол наклона, чтобы свет падал именно на проезжую часть.

«Больше половины из запланированных светильников заменили. На этой неделе подрядчик вышел на магистральные улицы, приступил к работам на улице Конева. В общей сложности установлено 6500, из них 3500 уже приняты по соответствующим документам», - прокомментировал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

По словам подрядчика, работы идут в плановом режиме, отклонений от графика не наблюдается. Планируется, что до 20 октября монтаж светильников будет завершен, а до конца октября пройдут работы по их приемке. Подрядчик ждет обратной связи от жителей и готов устранить замечания, которые можно направить в Службу городского хозяйства.

«Устанавливаем светильники российского производства. Гарантия на них 7 лет, мы будем рады хорошим оценкам и конструктивной критике. Если где-то совершаем ошибки, будем их сразу исправлять. Стоит отметить, планируемая экономия здесь выше 62 %. То есть все, что город тратил на электроэнергию до момента модернизации, будет сэкономлено в размере от 62 % относительно предыдущей мощности. Так что мощность светильников будет ниже, а город светлее», - отметил генеральный директор компании «Световые технологии ЭСКО» Алексей Аникин.

На следующей неделе подрядчик планирует приступить к замене светильников на Пошехонском шоссе, ул. Преминина, ул. Возрождения и путепроводах. Напомним, что 2022 год в Вологде объявлен Годом энергоэффективности и энергосбережения, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.