В МЧС подсчитали количество сгоревшей на Вологодчине автотехники

Чаще всего горят легковушки.

Они сгорели. Итоги года подвели МЧС по Вологодской области.

В Вологодской области в 2022 году сгорело 121 автомашин, в том числе:

93 — легковых, 9 — грузовых и 3 автобуса. То есть по машине сгорала каждые три дня. Наступивший год поставил новый рекорд: произошло 8 пожаров автотехники, среди них 5 легковых машин и автобус.

Зачастую авто горит прямо на ходу. Основными признаками приближающегося пожара может стать появление в салоне запаха дыма, который со временем может усиливаться, а также мигание приборной панели.

Какие же автомобили чаще всего горели? Самыми пожароопасными марками авто в 2022 году стали Lada, ГАЗ и УАЗ. Такую информацию дает «Страховой дом ВСК», анализ был подготовлен для «Газеты.Ru».

На долю этих отечественных автомобилей пришлось четверть всех возгораний. Далее следуют Renault, Toyota и Hyundai — на них пришлось по 12,1% происшествий. Топ-5 замыкает Scania — 6% возгораний.

По данным исследования, среди автомобилей марки Lada чаще всего горели автомобили Vesta, УАЗа — внедорожник Patriot, а у ГАЗа — «Газель».

Среди Renault наибольшее число возгораний у модели Arkana, у Toyota – Land Cruiser Prado, а у Hyundai – Creta.