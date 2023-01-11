Двух мальчиков в Вологодской области искусали безнадзорные псы

За агрессивных питомцев будут расплачиваться хозяева.

Хозяевам собак пришлось раскошелиться. Дело об нападении их питомцев на детей дошло до суда. С белозеров взыскана денежная компенсация.

ЧП случилось в августе прошлого года. От безнадзорных псов пострадали сразу два маленьких мальчика: девятилетний и шестилетний, жители деревень Глушково и Карл Либкнехт.

Один из мальчиков ехал по улице на велосипеде, и на него напала собака. А второй гулял, и его укусил пес.

В дело вмешалась прокуратура. Она потребовала взыскать с владельцев собак компенсацию за моральный вред в пользу потерпевших. Суд поддержал эти требования и вынес решение: хозяева собак заплатят родителям детей по 20 тысяч рублей.