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Общество11 января 2023 11:00

Двух мальчиков в Вологодской области искусали безнадзорные псы

Хозяевам придется заплатить детям немалые деньги
Иван Чухнин
За агрессивных питомцев будут расплачиваться хозяева.

За агрессивных питомцев будут расплачиваться хозяева.

Хозяевам собак пришлось раскошелиться. Дело об нападении их питомцев на детей дошло до суда. С белозеров взыскана денежная компенсация.

ЧП случилось в августе прошлого года. От безнадзорных псов пострадали сразу два маленьких мальчика: девятилетний и шестилетний, жители деревень Глушково и Карл Либкнехт.

Один из мальчиков ехал по улице на велосипеде, и на него напала собака. А второй гулял, и его укусил пес.

В дело вмешалась прокуратура. Она потребовала взыскать с владельцев собак компенсацию за моральный вред в пользу потерпевших. Суд поддержал эти требования и вынес решение: хозяева собак заплатят родителям детей по 20 тысяч рублей.

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