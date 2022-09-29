Segezha Group представила новую технологию деревянного домостроения

28-30 сентября в Москве проходит ХХХ Международный архитектурный фестиваль «Зодчество». Мероприятие организовано Союзом архитекторов России при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительства Москвы, а также Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. В фокусе внимания – современные тенденции в архитектуре, поиск новых идей формирования городского пространства. «Зодчество» - крупнейшая российская специализированная площадка для общения архитекторов, производителей строительных материалов, представителей отраслевых министерств и ведомств.

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») выступает совместно с Вологодской областью с проектом «Многоэтажные дома из CLT-панелей в г.Сокол». Это первые в России деревянные многоэтажные жилые дома. Они построены из инновационного строительного материала – CLТ-панелей (перекрестно склеенная древесина) собственного высокоточного промышленного производства.

Также на выставке размещён арт-объект из CLT. Он состоит из CLT-фрагментов несущих стен, лестничных пролетов, балконов – в натуральную величину. Автор композиции – архитектор Владимир Кузьмин.

«Два наших четырехэтажных дома в Соколе - это 1650 кубометров высокотехнологичных конструкций из северной древесины. Жить в них будет около 200 человек. Проект подтвердил высокую скорость возведения зданий, простоту и отличное качество строительства из CLT. При этом новый материал характеризуется хорошими показателями огнестойкости, уже доказанными натурными испытаниями МЧС России. Переход к широкому применению новой технологии может революционизировать строительную отрасль всей нашей страны, придать ей новое высокоэкологичное измерение», - говорит Максим Бабаев, технический директор ООО «Сокол CLT».

Панели хорошо сочетаются с другими строительными материалами, не имеют усад

ки. Их промышленное производство – экологичное и компактное. Технология уже отлично зарекомендовала себя за рубежом и имеет широкие перспективы применения в России: CLT-дома по своим техническим и эксплуатационным характеристикам подходят для массовой застройки регионов с вечной мерзлотой и высокой сейсмической активностью.