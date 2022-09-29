Вологжане стали чаще делать покупки в интернете

Российский рынок электронной коммерции постепенно растет: по итогам первого квартала доля e-com в общем обороте розницы достигла 11,2%. Сначала толчком для развития e-commerce стала пандемия, а весной 2022 блокировка соцсетей способствовала тому, что на маркетплейсах появились новые продавцы.

Рост – это, безусловно, хорошо. Но есть и негативные моменты в текущем положении электронной коммерции. По данным ВЦИОМ, более 60% россиян почувствовали негативное влияние кризиса на работу и уровень дохода – покупатели стали чаще выбирать более дешевые товары.

Только 28% интернет-магазинов указали, что работают в штатном режиме. При этом 7% из них отмечают снижение количества заказов, вызванное исключительно сезонностью в продажах. Остальные 72% опрошенных столкнулись с некоторыми проблемами в работе. Например, снижение количества заказов в связи с повышением цен – на это указали 60% ответивших.

Ввиду того, что у 70,5% опрошенных интернет-магазинов в продаже не присутствовали бренды, покинувшие Россию, только 22% участников опроса отметили снижение количества заказов из-за сокращения ассортимента.

Вывод здесь один: нужно продвигать продукцию местных производителей и внимательнее относиться к ценообразованию. А обеспечить бесперебойную работу по доставке онлайн-заказов клиентам позволит надежный логистический партнер.

По данным службы доставки Boxberry, заказы из интернет-магазинов Вологодской области чаще всего отправляют в Москву, Санкт-Петербург, Череповец и Нижний Новгород. А также внутри самой области – людям комфортнее забирать покупки из пункта выдачи рядом с домом, а не ездить за товаром в офлайн-магазин.

Что касается категорий, то чаще всего клиенты заказывают товары для красоты и здоровья, одежду и обувь, а также продукты питания. Растет средний чек заказа – на 20% по сравнению с прошлым годом.

Всё это говорит о том, что люди стали больше покупать, а также ценят свое время: количество пунктов выдачи заказов и близость к дому многое значат для комфорта клиентов. Boxberry предлагает широкую географию доставки, а также простоту и удобство подключения.

Сейчас вы можете подключиться к Boxberry на самых выгодных условиях: зарегистрируйтесь по ссылке https://bit.ly/3R7dWpq в личном кабинете интернет-магазина до 30 сентября, активируйте промокод OKEY и получите 500 рублей в подарок на доставку онлайн-заказов.

Специальное предложение будет действовать 30 дней с момента активации промокода, а посылки можно отправлять сразу после регистрации. Неплохой способ протестировать новую службу доставки!

Развивайте свой бизнес! Будьте в тренде и подключайтесь к Boxberry!

Реклама.