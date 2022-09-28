Вологжанам рассказали, какие льготы и выплаты получат мобилизованные

В Вологодской области проходит частичная мобилизация. Родственники и сами мобилизованные в задумчивости: как быть с денежным вопросом? У многих кредиты и ипотеки, как быть семье без кормильца? Портал объясняем.рф от Правительства России все разъяснил вологжанам.

Как выяснилось, денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 рублей в месяц. При этом итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Мобилизованный может обратиться в кредитную организацию за реструктуризацией кредита или кредитными каникулами. Банк России рекомендовал банкам разработать специальные программы. Поэтому за время службы неустойки начисляться не будут. На кредитную историю это не повлияет. Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заёмщиков, если они находятся у них на иждивении. Военнослужащий также может пересылать деньги своим родственникам, чтобы те оплачивали кредит или ипотеку. Также по его желанию деньги с персонального счёта, куда будет приходить денежное довольствие, могут в полном объеме или частично переводиться членам семьи.

Согласно указу Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», мобилизованным присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Получается, и льготы им положены те же: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии, военнослужащим, принимающим участие в СВО.

Участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы.

Коммунальные: компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые: освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж одновременно; освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади; льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские: после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы; оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне очереди.

Трудовые льготы: возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней; дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному; возможность получить дополнительное профессиональное образование; ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии; ежемесячная денежная выплата, более 3 000 руб., по состоянию на сентябрь 2022 г. ; пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.