Вологодские миллиардеры братья Бухманы вывезли сотрудников из России

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Вологодские миллиардеры массово вывезли сотрудников из России. Основатели компании-разработчика мобильных игр Playrix братья Бухманы вывезли своих сотрудников с территории России, сообщает Telegram-канала "Впереди паровоза". С 23 сентября Бухманы за свой счет приобретали билеты для сотрудников на авиарейсы из Москвы в Астану. И, якобы, практически все сотрудники-мужчины Playrix уже выехали с территории России.

«Вологжане Игорь и Дмитрий Бухманы вывезли всех сотрудников мужского пола компании Playrix с территории РФ. С 23 сентября Бухманы скупали места в самолетах на рейсы Москва – Астана за свой счет. Адрес нового офиса Playrix в столице Казахстана не сообщили», - уточняет телеграм-канал «Впереди паровоза».

Редакция не может проверить эти данные.

Компания Playrix была основана вологжанами в 2004 году. С 2013 года штаб-квартира Playrix находится в Дублине. Известно, что многие IT-компании вывозят сотрудников из России после объявления частичной мобилизации.