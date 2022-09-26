Когда вологжане должны вызывать врача, а когда - скорую помощь

"Скорую помощь" следует вызывать в экстренных случаях.

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников рассказал, когда нужно вызывать скорую помощь, а когда - врача из поликлиники.

Если температура тела выше 38 градусов, одышка при активных движениях, кашель – то стоит вызвать врача на дом через колл-центр поликлиники или горячую линию 122.

При температуре тела менее 38 градусов, отсутствии одышки, редком кашле стоит обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинику.

«Вызывать скорую помощь нужно тогда, когда у человека очень высокая температура, она не снижается, есть одышка, затрудненное дыхание, начинается тяжелое течение заболевания. В такой ситуации скорая помощь повезет пациента на госпитализацию в специализированные стационары», – прокомментировал Алексей Плотников.

Напомним, в скорую помощь при пандемии коронавируса зачастую люди звонили по любому поводу и медики практически сбились с ног, помощь к некоторым приходила с задержкой.

Алексей Плотников напомнил, что вологжанам при наличии положительного теста на коронавирус необходимо оставаться дома до полного излечения. Если исследование было проведено в частной лаборатории, об этом нужно сообщить в поликлинику, к которой граждане прикреплены. При выписке с больничного, продолжавшегося не менее семи дней, повторный тест на коронавирус не потребуется, сообщает ЦУР.