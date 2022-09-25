В Вологодском районе проводили партию мобилизованных ребят

Фото: Сергей Жестяников, ВК

Сергей Жестянников, глава Вологодского района, проводил ребят, мобилизованных на службу в армии. "Провожаем наших ребят – они сегодня отправляются к месту прохождения службы. Выехал на призывной пункт. Вместе с военным комиссаром обсудили, какая требуется помощь. Дополнительно выделим сотрудников для работы на призывном пункте и для сопровождения наших земляков до первого пункта назначения..."

Фото: Сергей Жестяников, ВК

Фото: Сергей Жестяников, ВК

Связи с земляками он постарается не терять: "Обязательно будем на связи с нашими ребятами..."

О настроении в рядах мобилизованных Сергей Жестянников говорит так: "Они – молодцы! Держатся спокойно и с достоинством, понимают, ради чего оставляют свои семьи..."

Сергей Жестянников - один из немногих чиновников, что с "военной косточкой". Служил в десанте. Не понаслышке знает особенности военной службы, потребности призывников.

Фото: Сергей Жестяников, ВК

Трогательно, что чтобы сохранить, пусть ненадолго, теплоту родного дома, снабдили «на дорожку» всех уезжающих кубенской выпечкой.

Шанежки напекли в дорогу специально для ребят. Фото: Сергей Жестяников, ВК

Северные шанежки, или как во многих семьях называют, "рогульки", специально напекли и передали завтрашним бойца.

Удачи вам, ребята! И возвращайтесь с победой!

Кстати, о себе глава района сказал так: "Как только сам получу повестку — выезжаю к месту назначения без промедления. Не сомневайтесь..."