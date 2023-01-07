В Вологде светло вспоминали преподавателя и ученого Людмилу Яцкевич

Владимир и Людмила Яцкевич. Фото: ВКонтакте, Владимир Яцкевич.

В Вологде, в библиотеке на улице Конева, 6, состоялся вечер памяти ученого и писателя Людмилы Яцкевич. Его организовали родные Людмилы Григорьевны. На приглашение откликнулись многие - и бывшие ученики, и аспиранты, и коллеги, и читатели.

Людмила Григорьевна родилась в Череповце, но большая часть ее жизни прошла в Вологде. Она скончалась от болезни сердца в возрасте 77 лет 26 января 2022 года.

Людмила Яцкевич, личная страничка ВКонтакте.

Людмила Яцкевич преподавала в местном университете, работала на кафедре русского языка. Она автор многочисленных научных публикаций по языкознанию и краеведению, выпустила в свет девять монографий. Особый интерес ученого вызывал язык Русского Севера, она занималась составлением словарей севернорусского диалекта, в том числе вышел словарь «Народное слово в произведениях В.И.Белова». Коллеги Людмилы Яцкевич с кафедры русского языка ВоГУ отмечали широту ее научных интересов, уникальность исследований, ее известность в научных кругах.

Писала она и прозу - мемуарную и художественную. В начале 2000-х на первую книгу прозы Яцкевич "Вологодская нива" откликнулся Василий Белов. Он назвал сборник «книгой с вологодским характером», безошибочно угадав в авторе родную душу, своего человека, защитника русской деревни. С ранних лет жизнь писательницы была связана с вологодской деревней Квасюнино. Как итог - была написана книга "Детство на Шексне".

Дочь Людмилы Григорьевны Елена Пологих отметила: «В её книги вошло то, что она рассказывала нам с детства, все это очень близко, знакомо и дорого для нас..."

Именно писательнице принадлежит заслуга возвращения имени поэта-фронтовика Владимира Калачева. Это ее дядя, он погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.

Православие было для Людмилы Яцкевич и опорой, и воздухом. Фото: личная страничка Людмилы Яцкевич.

В последнее время Людмила Яцкевич немало сил отдавала написанию очерков о членах Вологодской писательской организации, в состав которой она вошла. Одну из рекомендаций в творческий союз писательнице дала поэтесса Ольга Фокина.

На встрече прозвучало немало слов о Людмиле Григорьевне как о человеке. Муж Владимир Яцкевич, с которым она прожила 54 года, писал, что он так и не привык к характеру супруги: " Её сострадание к людям удивляло меня...". Эту черту выделяли и многие из собравшихся. Такой человек, как Людмила, притягивал людей - светлый и принципиальный, общительный, умеющий слушать и сопереживать.

У ученого и преподавателя осталось немало учеников. Своей жизнью живут книги, запечатлевшие ее мысли, знания и свет души, который так щедро она дарила современникам. Ее печатные труды - как продолжение увлекательного, умного разговора. И это как-то примиряет нас со случившейся невосполнимой утратой.